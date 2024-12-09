Эмуляция Bloodborne продолжает улучшаться благодаря исправлениям использования ОЗУ и видеопамяти

Эмуляция Bloodborne на ПК продолжает совершенствоваться почти ежедневно благодаря новым обновлениям эмулятора ShadPS4 и модам, которые улучшают визуальные эффекты игры, обеспечивая по-настоящему улучшенный опыт.
Последняя рабочая сборка эмулятора ShadPS4, версия 0.4.1, решает некоторые проблемы, которые вызывали частые сбои во время игры в эксклюзив PlayStation 4 на ПК, такие как скачки использования ОЗУ и чрезмерное использование видеопамяти, о чем сообщается в новом видео, опубликованном tabeneru на YouTube. Новая версия эмулятора, похоже, значительно снижает использование видеопамяти, поэтому теперь игра должна работать лучше на различных конфигурациях системы.
Помимо общих улучшений эмуляции, которые также приносят пользу игре, Bloodborne улучшается благодаря упорному труду моддеров. Недавно вышла новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё больше улучшает динамические тени, представленные модом. Вы можете проверить, насколько динамические тени улучшают визуальные эффекты игры, на скриншотах ниже.
Завтра в 3
Никакого репака не будет! Ибо смысла нет.
ну почему? если там эмулятор самообновляемый то какая-нибудь фитгерл спокойно замутит настроенный репак со всеми допами и патчами и фиксами.
Только с PG не качай то, что называется "репаком со всеми допами, патчами и фиксами" - лютое кидалово. Ты игру потом заманаешься фиксить. Лучше сам всё поставь с нуля.
.)) да. я тут как то сборку модов качал. запорол игру и больше нини.
В принципе не плохо для системы i5 13500 + RTX 3060 Ti
В целом, играется кайфово.
Есть некоторые графические баги, но пока что игра крашится у меня ну очень редко, и это при том, что стоит не дефолтная версия ББ, а модифицированная через эти самые "динамические тени", фиксы для процессора с Нексуса, Bloodborne Enhanced и моими собственными правками всякого разного через DSParamStudio.
Да пофиг на необходимость фиксов. Главное, что теперь есть шанс сохранить игровое наследие навсегда. Этому должен радоваться каждый истинный геймер, независимо, какую платформу от предпочитает )))
Твои слова да Богу б в уши)