Эмуляция Bloodborne продолжает улучшаться благодаря исправлениям использования ОЗУ и видеопамяти

Эмуляция Bloodborne на ПК продолжает совершенствоваться почти ежедневно благодаря новым обновлениям эмулятора ShadPS4 и модам, которые улучшают визуальные эффекты игры, обеспечивая по-настоящему улучшенный опыт.

Последняя рабочая сборка эмулятора ShadPS4, версия 0.4.1, решает некоторые проблемы, которые вызывали частые сбои во время игры в эксклюзив PlayStation 4 на ПК, такие как скачки использования ОЗУ и чрезмерное использование видеопамяти, о чем сообщается в новом видео, опубликованном tabeneru на YouTube. Новая версия эмулятора, похоже, значительно снижает использование видеопамяти, поэтому теперь игра должна работать лучше на различных конфигурациях системы.

Помимо общих улучшений эмуляции, которые также приносят пользу игре, Bloodborne улучшается благодаря упорному труду моддеров. Недавно вышла новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё больше улучшает динамические тени, представленные модом. Вы можете проверить, насколько динамические тени улучшают визуальные эффекты игры, на скриншотах ниже.