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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 712 оценок

Эмуляция Bloodborne продолжает улучшаться благодаря исправлениям использования ОЗУ и видеопамяти

monk70
Новости

Эмуляция Bloodborne на ПК продолжает совершенствоваться почти ежедневно благодаря новым обновлениям эмулятора ShadPS4 и модам, которые улучшают визуальные эффекты игры, обеспечивая по-настоящему улучшенный опыт.

Последняя рабочая сборка эмулятора ShadPS4, версия 0.4.1, решает некоторые проблемы, которые вызывали частые сбои во время игры в эксклюзив PlayStation 4 на ПК, такие как скачки использования ОЗУ и чрезмерное использование видеопамяти, о чем сообщается в новом видео, опубликованном tabeneru на YouTube. Новая версия эмулятора, похоже, значительно снижает использование видеопамяти, поэтому теперь игра должна работать лучше на различных конфигурациях системы.

Помимо общих улучшений эмуляции, которые также приносят пользу игре, Bloodborne улучшается благодаря упорному труду моддеров. Недавно вышла новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё больше улучшает динамические тени, представленные модом. Вы можете проверить, насколько динамические тени улучшают визуальные эффекты игры, на скриншотах ниже.

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Комментарии: 10
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MAdach

Завтра в 3

0
ugf16349

Никакого репака не будет! Ибо смысла нет.

0
OPen man ugf16349

ну почему? если там эмулятор самообновляемый то какая-нибудь фитгерл спокойно замутит настроенный репак со всеми допами и патчами и фиксами.

0
Wing42 OPen man

Только с PG не качай то, что называется "репаком со всеми допами, патчами и фиксами" - лютое кидалово. Ты игру потом заманаешься фиксить. Лучше сам всё поставь с нуля.

1
OPen man Wing42

.)) да. я тут как то сборку модов качал. запорол игру и больше нини.

0
Yoshemitsu

В принципе не плохо для системы i5 13500 + RTX 3060 Ti

0
Wing42

В целом, играется кайфово.
Есть некоторые графические баги, но пока что игра крашится у меня ну очень редко, и это при том, что стоит не дефолтная версия ББ, а модифицированная через эти самые "динамические тени", фиксы для процессора с Нексуса, Bloodborne Enhanced и моими собственными правками всякого разного через DSParamStudio.

0
utmuk

Да пофиг на необходимость фиксов. Главное, что теперь есть шанс сохранить игровое наследие навсегда. Этому должен радоваться каждый истинный геймер, независимо, какую платформу от предпочитает )))

2
Wing42 utmuk

Твои слова да Богу б в уши)

0