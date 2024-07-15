Bodycam на пути к масштабным изменениям: что ждёт игроков в ближайшем будущем?

Создатели многопользовательского шутера Bodycam приоткрыли завесу тайны над будущим своего проекта. В первом выпуске «Новостей студии» разработчики поделились планами, которые не только улучшат игровой опыт, но и выведут проект на новый уровень. Давайте рассмотрим, какие сюрпризы ждут поклонников игры в ближайшем будущем.

Административные перестановки и технические инновации

В центре внимания студии — поиск нового генерального менеджера. Этот шаг неслучаен: будущий руководитель возьмёт на себя бразды правления административной частью и станет двигателем роста Bodycam. Параллельно с этим команда не забывает о технической части игры. В сотрудничестве с партнёрской компанией идёт работа над усовершенствованной системой анти-чита.

Несмотря на постепенное расширение, студия остаётся верна своим корням. «Мы растём, но сохраняем дух инди-разработки», — заверяют создатели. В скором времени они обещают представить новых членов команды, каждый из которых, несомненно, привнесёт свежую струю в развитие проекта.

На что направлены силы разработчиков?

Сейчас львиная доля усилий команды сосредоточена на создании зомби-режима к Хэллоуину. Этот тематический контент, ранее анонсированный в дорожной карте, обещает стать настоящим подарком для фанатов, жаждущих новых острых ощущений.

Но и это ещё не всё. Пока одна часть команды погружена в мир зомби, дизайнеры трудятся над новыми картами и устранением багов. Особого внимания заслуживает грядущая локация, вдохновлённая популярной картой для страйкбола.

От релиза к будущему: путь длиною в 38 дней

За этот короткий, но насыщенный период Bodycam успела получить 12 обновлений. Многие из них стали прямым ответом на предложения и отзывы игроков.

А уже на этой неделе игроков ждёт новое обновление, которое добавит две дополнительные карты и множество других улучшений. Конкретные детали пока держатся в секрете.

Ну и напоследок стоит отметить, что основатели студии, включая Лео, взяли небольшую передышку. «Мы немного сбавили обороты, чтобы восстановить силы и вспомнить, что такое социальная жизнь», — признаются они. Однако эта пауза — лишь временная мера, направленная на обеспечение долгосрочного успеха проекта.