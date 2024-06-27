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Bodycam 07.06.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица
8.1 33 оценки

Bodycam получает новое обновление: лазерные прицелы, MP5 и множество улучшений

Lunersun
Новости

Сегодня разработчики Bodycam выпустили обновление 0.1.2.5, которое привносит в игру ряд значительных изменений, новых функций и исправлений. Это обновление направлено на улучшение игрового процесса и устранение ранее обнаруженных проблем.

Главным сюрпризом для игроков стало появление лазерных прицелов. Теперь пользователи могут активировать лазерный прицел на оружии (по умолчанию клавиша L), что поможет в прицеливании без использования оптического прицела. Однако стоит помнить, что лазер виден всем игрокам, что добавляет элемент риска при его использовании. Разработчики отмечают, что функциональность лазера может быть скорректирована в будущем на основе отзывов игроков.

Ещё одним важным дополнением стало появление нового оружия — пистолета-пулемёта MP5. Это оружие отличается магазином на 30 патронов и высокой скорострельностью, что делает его эффективным выбором для ближнего боя, хотя и менее мощным по сравнению с UMP45.

Ниже вас ждёт полный список с изменениями.

Улучшения игрового процесса

Обновление также включает ряд улучшений, направленных на повышение удобства игры:

  • Увеличена скорость прицеливания для некоторых видов оружия.
  • Добавлена возможность изменить клавиши активации лазера и подбора предметов/бомбы.
  • Хост теперь может приглашать друзей во время игры через меню паузы.
  • Введена функция наблюдения за противником после гибели всей команды.

Исправления и оптимизация

Разработчики уделили внимание устранению ряда технических проблем:

  • Исправлена проблема с отображением ранга у новых игроков.
  • Настройки V-Sync и громкости оружия теперь корректно сохраняются между сессиями.
  • Устранены ошибки коллизий и визуальные баги на карте «Больница».
  • Исправлена проблема с регулировкой громкости одной из музыкальных композиций.
  • Устранена возможность видеть сквозь стены при использовании наклона.

Дополнительные изменения

В обновлении также появились другие небольшие, но важные изменения:

  • Введено ограничение на частоту инициации голосования за исключение игрока.
  • В таблице лидеров профиль игрока теперь отображается первым по умолчанию.
  • Bodycam теперь поддерживает систему игровых банов Steam.
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