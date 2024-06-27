Bodycam получает новое обновление: лазерные прицелы, MP5 и множество улучшений

Сегодня разработчики Bodycam выпустили обновление 0.1.2.5, которое привносит в игру ряд значительных изменений, новых функций и исправлений. Это обновление направлено на улучшение игрового процесса и устранение ранее обнаруженных проблем.
Главным сюрпризом для игроков стало появление лазерных прицелов. Теперь пользователи могут активировать лазерный прицел на оружии (по умолчанию клавиша L), что поможет в прицеливании без использования оптического прицела. Однако стоит помнить, что лазер виден всем игрокам, что добавляет элемент риска при его использовании. Разработчики отмечают, что функциональность лазера может быть скорректирована в будущем на основе отзывов игроков.
Ещё одним важным дополнением стало появление нового оружия — пистолета-пулемёта MP5. Это оружие отличается магазином на 30 патронов и высокой скорострельностью, что делает его эффективным выбором для ближнего боя, хотя и менее мощным по сравнению с UMP45.
Ниже вас ждёт полный список с изменениями.
Улучшения игрового процесса
Обновление также включает ряд улучшений, направленных на повышение удобства игры:
- Увеличена скорость прицеливания для некоторых видов оружия.
- Добавлена возможность изменить клавиши активации лазера и подбора предметов/бомбы.
- Хост теперь может приглашать друзей во время игры через меню паузы.
- Введена функция наблюдения за противником после гибели всей команды.
Исправления и оптимизация
Разработчики уделили внимание устранению ряда технических проблем:
- Исправлена проблема с отображением ранга у новых игроков.
- Настройки V-Sync и громкости оружия теперь корректно сохраняются между сессиями.
- Устранены ошибки коллизий и визуальные баги на карте «Больница».
- Исправлена проблема с регулировкой громкости одной из музыкальных композиций.
- Устранена возможность видеть сквозь стены при использовании наклона.
Дополнительные изменения
В обновлении также появились другие небольшие, но важные изменения:
- Введено ограничение на частоту инициации голосования за исключение игрока.
- В таблице лидеров профиль игрока теперь отображается первым по умолчанию.
- Bodycam теперь поддерживает систему игровых банов Steam.
// Юрий Николаев