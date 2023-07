Из титров фильма Borderlands убрали имя сценариста The Last of Us

Со страницы экранизации серии игр Borderlands на сайте Гильдии сценаристов США пропало имя сценариста «Чернобыля» и «Одних из нас» Крэйга Мэйзина. Первым на это обратил внимание портал World of Reel. Мэйзин писал сценарий фильма по Borderlands совместно с режиссером Элаем Ротом («Хостел»). Однако теперь вместо шоураннера «Одних из нас» указан некий Джо Кромби. Как отмечает World of Reel, это может быть псевдоним Мэйзина. Судя по странице фильма на сайте Гильдии сценаристов США, над ним успели поработать еще семь авторов. Среди них оказались Сэм Левинсон («Эйфория»), Зак Олькевич («Быстрее пули») и Крис Бремнер («Плохие парни навсегда»). В начале января 2023 года фильм по Borderlands отправили на дополнительные съемки. Ими руководил режиссер Тим Миллер («Дэдпул»), так как Элай Рот был занят работой над хоррором «День благодарения». Съемки экранизации Borderlands начались весной 2021 года, а завершились спустя несколько месяцев. Премьера фильма ожидалась в 2022 году, однако сейчас у него нет официальной даты выхода. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт (Лилит), Джек Блэк (Клэптрэп), Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кертис (доктор Патрисия Таннис), Флориан Мунтяну (Криг), Ариана Гринблатт (Крошка Тина) и многие другие.