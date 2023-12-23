Gearbox приготовила небольшой рождественский подарок для игроков Borderlands

Приближается Рождество, поэтому компания Gearbox решила стать немного щедрее. Сооснователь и создатель Borderlands Рэнди Питчфорд приготовил небольшой сюрприз для всех игроков Borderlands, а именно так называемый код Shift, который дает бонусные предметы. И хотя обычно они довольно регулярно раздают их в социальных сетях, данный код лучше, чем обычные, и распространяется на все текущие игры серии.
Код дает скелетные и золотые ключи для Tiny Tina's Wonderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel и Borderlands 3 (которая также получает алмазный ключ). Просто перейдите по этой ссылке до 4 января, чтобы использовать указанный ниже код для каждой из перечисленных игр: HX63J-TCXKB-33BTJ-TBBJJ-FTB5H.
Когда-то давно собирал их все. Мне очень это нравилось, хотя я их даже не использовал. Но чет сейчас вообще не тянет даже игру скачивать.
Я тоже,у меня и так до хрена легендарок выбил и тем более билд топовый
Всё таки приятно что разработчики не забывают про свои игры, даже после стольких лет...))