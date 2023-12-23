Gearbox приготовила небольшой рождественский подарок для игроков Borderlands

Возвращение оригинального шутера с «базилионом» оружий и совершенно новым увлекательным приключением. Прорвитесь через новые миры и врагов в качестве одного из четырёх совершенно новых Охотников за Убежищами, каждый из которых обладает глубокими ветвями навыков, способностями и индивидуальными настройками. Играйте в одиночку или присоединяйтесь к друзьям, чтобы сразиться с безумными врагами, собрать кучу добычи и спасти свой дом от самых безжалостных лидеров культа в галактике.