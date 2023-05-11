Игроки на Xbox Series S получают ошибку, указывающую на нехватку видеопамяти ©

Xbox Series S довольна компактная консоль нового поколения, которая нацелена на 1080p и 1440p в большинстве современных игр за приятную для игроков цену устройства. Из-за слабой производительности младшая версия Xbox Series уже неоднократно вызывала горячие споры среди игроков и даже разработчиков, которые выражают недовольство техническими характеристиками устройства. Похоже, проблемы на Xbox Series S есть и с каждым годом они становятся только масштабнее. Например, недавно игроки стали получать сообщение о нехватки видеопамяти в современных играх.

Довольно неожиданной ошибкой на Xbox Series S поделился пользователь под ником Jokekiller94. Геймер решил запустить Borderlands 3 на консоли, однако вместо игры увидел странное сообщение. Он получил системное уведомление, которое предупредила пользователя о нехватке видеопамять во время запуска игры. Ошибка гласит, что на консоли недостаточно доступной видеопамяти для рендеринга ресурса в Borderlands 3, что немедленно приводит к сбою игры и выходу на панель управления Xbox. Кроме того, в сообщении рекомендует игроку убедиться, что его видеокарта соответствует минимальным требованиям для запуска шутера.

Забавный факт, но другие геймеры не удивились подобной ошибке. В комментариях пользователи сообщили, что эта проблема часто встречается при игре в Borderlands 3 и других новинках на Xbox Series S, что говорит об отсутствии нормальной оптимизации для консоли. Пользователь Reddit под ником Hattix считает, что движок игры мог неправильно интерпретировать код ошибки, возвращаемый API, что привело к странному сообщению об ошибке, которое увидел joykiller94. Другие считают, что ошибка была вызвана утечкой памяти, из-за которой вылетала игра. Пока они обсуждают точную причину этой ошибки на Xbox Series S, кажется, в будущем их может стать только больше.