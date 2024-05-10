Ghost of Tsushima: Director's Cut сняли с продажи в Steam в более чем 180 регионах

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
ахахахв
Закрывайте комменты. Лучше уже не будет))
Ubisoft контора пи....
Sony, влетая с двух ног: Стоять! Теперь это моё название!!!
Какая-то хрень в квадрате происходит в игровой индустрии.Соревнование за премию Дарвина?
Ghost of Tsushima: Director's Cut разрешили к бесплатной продажи в более чем 180 регионах
Поправил заголовок,возьмём на торрентах бесплатно
Следующая новость: из-за массовой отмены предзаказов Sony отменила обязательное требование PSN в Ghost of Tsushima: Director's Cut.
Ахахвхахва, реально, что не новый день, то качели насчет этого PSN
Да и идите лесом со своей цусимой и со своим PSN. Кто захочет на торрентах скачает.
Судя по всему им не нужны деньги
Это гениально. Сделать игру и не продавать ее)). Браво). Удачных продаж xD
аххаххах торрент эдишин слава
У сони кажется пмс, то так - то сяк, не определишь
Посмеялся с картинки, где написано Japan. Ещё бы ТАМ не продавали, хаха. Ну а так да, Sony молодцы, так сказать.
Теперь разработчики игр будет десять раз думать, прежде чем сотрудничать с Sony (ну и Microsoft тоже).
Этот нацизм был предсказуем. Только пиратить.
А простого предупреждения недостаточно видимо ? Мол, уважаемые покупатели, в вашей стране нет возможности зарегистрировать PSN, а значит, вам не будет доступен многопользовательский режим. Покупайте с умом и т. д.
Закрывать-то полностью продажу нафига? В сингловой-то игре...
Сони шизит не по-детски...
Дело не только в псн.Дело и в плейстейшин оверлей.
На скрине что ты скинул как неопровержимое доказательство, четко и не двусмысленно сказано что дело именно в псн.
Самый рофл случится, если баны начнут прилетать и за старые игры типа тех же первых паука и хорайзона.
Не, серьёзно - что у руководства сони с головой? Нормальная компания наоборот, должна всячески подстегивать продажи.
Эпические клоуны
М-да оформил возврат средств, в моей стране к сожалению не доступен PыSыNы!
а я все гадал, брать ли мне 2 копии для кооператива с женой, вопрос снят, играю в пиратку и не парюсь) все равно ща люто в раст наигрались, хватит нам совместного гейминга))
С позволения сказать: арррр!
Попугай на плече не даст соврать))))
Интересно, что скажут борцуны с пиратством по этому поводу?))) Пук, среньк, поддержите разработчиков, а то они обидятся и РС портов больше не будет))
Комедия с Sony продолжается. Интересно, Microsoft тоже готовит ответный цирк или победителем в шоу клоунов станет Sony?
Что они творят у них явно не всё дома из за этого ПСН. Пора снова ронять рейтинг Хэлдайверс видимо до них не дошло 🤣🤣🤣. Он нужно для онлайн режима да кому ваш режим сдался кто вообще в него играл там на консолях. Реально гонят гусей сняли с продажи потому что не могут открыть доступ к псн в 180 странах и это корпорация лидер на рынке консолей . Цирк с Конями и только. Будто игру покупаю из режима онлайн 🤣🤣🤣
Play Has No Limits господа
в Японии нет ПСН?? Я правильно понимаю эту картинку или что это за список стран?
косоглазики сами себя ущемили, классика
мдааааа вверх дибилизма . если так отчибучите с God Of War Ragnarok то идите ка вы на хрен // Алексей Маковецкий
да не нужно никого посылать, просто пиратить научитесь и все, я сделал это со всеми играми от сони, и главное кайфанул, ибо игры реально хорошие, и бесплатные.
интересно как быстро эту игру утопят в гневных отзывах после выхода , да и Sony свою волну хейта заслужили с полна // Алексей Маковецкий
значит так пидарасы из Sony . ЖЕЛАЮ ЭТОЙ ИГРЕ ЗАХЛЕБНУТСЯ НА ВЫХОДЕ ВИДАТЬ ПОДЗАБЫЛИ ИСТОРИЮ С HELLDIVERS 2 . ТАК СКОРО МЫ ЕЁ ВАМ НАПОМНИМ . ЕЩЁ ПОЖАЛЕЕТЕ ЧТО ВООБЩЕ ЗАДУМЫЛИ ВЫПУСТИТЬ ЭТУ ИГРУ НА КОМП
Ждем следующую безумную ответку от Майков
Sony не оставляют выбора))))Что-же встаём под чёрные паруса😉
Да и х** с ней, все кто хочет поиграть в одиночку, поиграют бесплатно).
Ждём Torrent Edition!!!
https://www.youtube.com/channel/UCo2JrWB5GYfl4t4K_6V5tvA // Алексей Песков
Ну как говорится не зря же я писал про хеллдрайв что это была разведка боем и что сони не откажется от подобного далее. Как там говорится рано или поздно с ростом кол-ва шишек придет понимание что горбатого исправит лишь могила. Поэтому зря вы рейтинг хелдрайва 2 стали возращать после отступление сони по этой игре.
хелдрайв хорошая игра, у который есть разраб, а то что они под сони ходят, это другое и понять можно
не игроиндустрия, а какой-то слет даунов, я всякие ААА и АААА уже перестал с год как покупать во многом из-за всей этой дури.
я уже не понимаю чё они этим добиваються- щяс уже болле половине запретили -чё за бред?
Так дизят, что, можно подумать, кто-то собирался покупать.
50 баксов это рил дофига для старой игры
Ахаха, даже в Японии недоступно... Ну это пробитие дна
Я мягко говоря свалюсь со стула от смеха если на пиратке можно будет играть в режим Legends без всяких привязок и заморочек
Предзаказы в синем стиме упали, предожидания в зеленом стиме многократно возросли
А что с версией для Epic Games Store?
Давно уже пройдена на платину, а тут только играть собрались... нет спасибо, сколько можно , 1го раза с головой пройти на ps5 и забыть за этот шедевр
это гениально просто // Андрей Павлов
Да они что издеваются? // Андрей Родин
Чё как там,игроки победили демократию?Молодцы что не прогнулись,денуво бы ещё,что бы "го вном" от конторы пиарасов по словам самих игроков не давились аж за бесплатно.
Единственное что меня смущает каким боком тут Япония или стимдб данные от балды пишет,если Сони это и есть Япония.
Когда кажется что дальше копать некуда, Сони решили пробить очередное дно (каждый раз поражаюсь насколько же они отбитые и упоротые), хотя в любом случае этот хлам уровня Юбисофт даже качать не собираюсь, не то что я бы на подобные поделки тратил хоть копейку.
Правильно делают.
Ну если стрелять себе в ногу по твоему правильно, то ладно.
Отличные новости, надеюсь еще и Денуво добавят
даже не мечтай сонибойка
нет // Андрей Павлов
Даже если добавят есть аккаунты за сотку) Это тебе не PS store где игры покупаешь за 9к из Турции с любовью
Как можно назвать человека, который хочет, чтобы в игру поиграло как можно меньше людей? Не думаю, что адекватным.
"Человеческий детёныш"