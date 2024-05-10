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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 821 оценка

Ghost of Tsushima: Director's Cut сняли с продажи в Steam в более чем 180 регионах

butcher69
Новости

Sony Interactive Entertainment приняла решение убрать из продажи Ghost of Tsushima: Director's Cut в Steam в более чем 180 странах. Это коснулось всех регионов, где невозможно создать учётную запись PlayStation Network (PSN).

Ранее из-за этой же проблемы в указанных регионах были остановлены продажи PC-версии Helldivers 2. Изначально игра была снята с продажи в более чем 170 странах, однако позднее шутер пропал из Steam в Эстонии, Литве и Латвии. В итоге количество стран, где недоступна покупка данной игры, достигло 180.

9 мая продажи Ghost of Tsushima в странах, где нельзя создать аккаунт PSN, были прекращены одним из сторонних магазинов, который однако сообщил, что сделал это по собственной инициативе. Теперь это ограничение распространилось и на Steam.

Ghost of Tsushima: Director's Cut – это расширенная версия игры Ghost of Tsushima, включающая в себя основную игру, сюжетное дополнение "Остров Ики" и кооперативный режим Legends.

Релиз PC-версии Ghost of Tsushima: Director's Cut состоится 16 мая 2024 года.

-27
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
DenisVTR
49
Челодой моловек 94

ахахахв

2
Евгений Кондратенко

Закрывайте комменты. Лучше уже не будет))

5
Akalaka

Ubisoft контора пи....

Sony, влетая с двух ног: Стоять! Теперь это моё название!!!

1
nikvik jm

Какая-то хрень в квадрате происходит в игровой индустрии.Соревнование за премию Дарвина?

24
agula98

Ghost of Tsushima: Director's Cut разрешили к бесплатной продажи в более чем 180 регионах

Поправил заголовок,возьмём на торрентах бесплатно

19
Unicorling
15
Евгений Кондратенко

Следующая новость: из-за массовой отмены предзаказов Sony отменила обязательное требование PSN в Ghost of Tsushima: Director's Cut.

8
Superfic1es

Ахахвхахва, реально, что не новый день, то качели насчет этого PSN

4
Евгений Кондратенко

Да и идите лесом со своей цусимой и со своим PSN. Кто захочет на торрентах скачает.

7
User_200
1
xz Dante

Судя по всему им не нужны деньги

6
Shakodzyn

Это гениально. Сделать игру и не продавать ее)). Браво). Удачных продаж xD

6
Grognac

аххаххах торрент эдишин слава

4
Челодой моловек 94

У сони кажется пмс, то так - то сяк, не определишь

4
Etteri

Посмеялся с картинки, где написано Japan. Ещё бы ТАМ не продавали, хаха. Ну а так да, Sony молодцы, так сказать.

Теперь разработчики игр будет десять раз думать, прежде чем сотрудничать с Sony (ну и Microsoft тоже).

4
Кей Овальд

Этот нацизм был предсказуем. Только пиратить.

4
muxamor2011

А простого предупреждения недостаточно видимо ? Мол, уважаемые покупатели, в вашей стране нет возможности зарегистрировать PSN, а значит, вам не будет доступен многопользовательский режим. Покупайте с умом и т. д.
Закрывать-то полностью продажу нафига? В сингловой-то игре...
Сони шизит не по-детски...

4
Владимир Губайдуллин

Дело не только в псн.Дело и в плейстейшин оверлей.

0
muxamor2011 Владимир Губайдуллин

На скрине что ты скинул как неопровержимое доказательство, четко и не двусмысленно сказано что дело именно в псн.

0
Victor Dukoff

Самый рофл случится, если баны начнут прилетать и за старые игры типа тех же первых паука и хорайзона.

Не, серьёзно - что у руководства сони с головой? Нормальная компания наоборот, должна всячески подстегивать продажи.

3
ДЕНИСКА_омск

Эпические клоуны

3
Ewen Play

М-да оформил возврат средств, в моей стране к сожалению не доступен PыSыNы!

3
Лидер_Мур

а я все гадал, брать ли мне 2 копии для кооператива с женой, вопрос снят, играю в пиратку и не парюсь) все равно ща люто в раст наигрались, хватит нам совместного гейминга))

Спойлер
2
Doctor_Zloi

С позволения сказать: арррр!
Попугай на плече не даст соврать))))

1
Евгений Кондратенко

Интересно, что скажут борцуны с пиратством по этому поводу?))) Пук, среньк, поддержите разработчиков, а то они обидятся и РС портов больше не будет))

2
Artery Kaulitz

Комедия с Sony продолжается. Интересно, Microsoft тоже готовит ответный цирк или победителем в шоу клоунов станет Sony?

2
Punisher1

Что они творят у них явно не всё дома из за этого ПСН. Пора снова ронять рейтинг Хэлдайверс видимо до них не дошло 🤣🤣🤣. Он нужно для онлайн режима да кому ваш режим сдался кто вообще в него играл там на консолях. Реально гонят гусей сняли с продажи потому что не могут открыть доступ к псн в 180 странах и это корпорация лидер на рынке консолей . Цирк с Конями и только. Будто игру покупаю из режима онлайн 🤣🤣🤣

1
OculusMortem

Play Has No Limits господа

1
mongol312

в Японии нет ПСН?? Я правильно понимаю эту картинку или что это за список стран?

0
Лидер_Мур

косоглазики сами себя ущемили, классика

-2
Пользователь ВКонтакте

мдааааа вверх дибилизма . если так отчибучите с God Of War Ragnarok то идите ка вы на хрен // Алексей Маковецкий

0
Лидер_Мур

да не нужно никого посылать, просто пиратить научитесь и все, я сделал это со всеми играми от сони, и главное кайфанул, ибо игры реально хорошие, и бесплатные.

0
Пользователь ВКонтакте

интересно как быстро эту игру утопят в гневных отзывах после выхода , да и Sony свою волну хейта заслужили с полна // Алексей Маковецкий

0
алексей маковецкий

значит так пидарасы из Sony . ЖЕЛАЮ ЭТОЙ ИГРЕ ЗАХЛЕБНУТСЯ НА ВЫХОДЕ ВИДАТЬ ПОДЗАБЫЛИ ИСТОРИЮ С HELLDIVERS 2 . ТАК СКОРО МЫ ЕЁ ВАМ НАПОМНИМ . ЕЩЁ ПОЖАЛЕЕТЕ ЧТО ВООБЩЕ ЗАДУМЫЛИ ВЫПУСТИТЬ ЭТУ ИГРУ НА КОМП

0
Cyberpadla 3077
0
BAZKIN

Ждем следующую безумную ответку от Майков

0
Eclipse_Mars

Sony не оставляют выбора))))Что-же встаём под чёрные паруса😉

0
XDDRUS

Да и х** с ней, все кто хочет поиграть в одиночку, поиграют бесплатно).

0
albert19981

Ждём Torrent Edition!!!

0
Пользователь ВКонтакте

https://www.youtube.com/channel/UCo2JrWB5GYfl4t4K_6V5tvA // Алексей Песков

0
Egik81

Ну как говорится не зря же я писал про хеллдрайв что это была разведка боем и что сони не откажется от подобного далее. Как там говорится рано или поздно с ростом кол-ва шишек придет понимание что горбатого исправит лишь могила. Поэтому зря вы рейтинг хелдрайва 2 стали возращать после отступление сони по этой игре.

0
Лидер_Мур

хелдрайв хорошая игра, у который есть разраб, а то что они под сони ходят, это другое и понять можно

0
GraF68ru

не игроиндустрия, а какой-то слет даунов, я всякие ААА и АААА уже перестал с год как покупать во многом из-за всей этой дури.

0
jax baron

я уже не понимаю чё они этим добиваються- щяс уже болле половине запретили -чё за бред?

0
Миханик Шестеренкин

Так дизят, что, можно подумать, кто-то собирался покупать.

0
Лидер_Мур

50 баксов это рил дофига для старой игры

0
ChromeDisaster

Ахаха, даже в Японии недоступно... Ну это пробитие дна

0
1barac9U7ada7

Я мягко говоря свалюсь со стула от смеха если на пиратке можно будет играть в режим Legends без всяких привязок и заморочек

0
Famiclone

Предзаказы в синем стиме упали, предожидания в зеленом стиме многократно возросли

0
Tiger Goose

А что с версией для Epic Games Store?

0
Left Behind.PG

Давно уже пройдена на платину, а тут только играть собрались... нет спасибо, сколько можно , 1го раза с головой пройти на ps5 и забыть за этот шедевр

0
Пользователь ВКонтакте

это гениально просто // Андрей Павлов

-1
Пользователь ВКонтакте

Да они что издеваются? // Андрей Родин

-1
Владимир Губайдуллин

Чё как там,игроки победили демократию?Молодцы что не прогнулись,денуво бы ещё,что бы "го вном" от конторы пиарасов по словам самих игроков не давились аж за бесплатно.

Единственное что меня смущает каким боком тут Япония или стимдб данные от балды пишет,если Сони это и есть Япония.

-1
saa0891

Когда кажется что дальше копать некуда, Сони решили пробить очередное дно (каждый раз поражаюсь насколько же они отбитые и упоротые), хотя в любом случае этот хлам уровня Юбисофт даже качать не собираюсь, не то что я бы на подобные поделки тратил хоть копейку.

-3
wdymBro

Правильно делают.

-4
Евгений Кондратенко

Ну если стрелять себе в ногу по твоему правильно, то ладно.

1
chaospaladin

Отличные новости, надеюсь еще и Денуво добавят

-14
Grognac

даже не мечтай сонибойка

5
Пользователь ВКонтакте

нет // Андрей Павлов

-2
Челодой моловек 94

Даже если добавят есть аккаунты за сотку) Это тебе не PS store где игры покупаешь за 9к из Турции с любовью

4
Avel_N

Как можно назвать человека, который хочет, чтобы в игру поиграло как можно меньше людей? Не думаю, что адекватным.

4
CT3H Avel_N

"Человеческий детёныш"

0