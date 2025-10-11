Gearbox поделилась планами на пострелизную поддержку Borderlands 4

На недавней выставке PAX разработчики из Gearbox Software провели панель, посвященную будущему контенту для Borderlands 4. Глава студии Рэнди Питчфорд вместе с нарративным директором Сэмом Уинклером и ведущим дизайнером снаряжения Эндрю Линчем представили дорожную карту и рассказали о ближайших обновлениях.

Первым событием станет сезонный ивент Ужасы Хайроса, который пройдет с 23 октября по 6 ноября. В этот период игроки смогут получить косметические предметы в стиле Хэллоуина, например, тыквенную голову. Кроме того, во время битв с мировыми боссами будут активироваться уникальные погодные эффекты, такие как кровавый дождь, а из самих боссов будет выпадать эксклюзивная для события добыча.

Позже, 20 ноября, выйдет первый набор контента под названием Bounty Pack. Он получил название Как Раш спас День наемника. Это будет небольшое сюжетное дополнение, посвященное уже знакомому игрокам NPC Рашу, который пытается организовать праздник. Противостоять ему будет новый злодей, Министр Скру, который ненавидит радость и веселье. В дополнении появится новое легендарное снаряжение, включая оружие ракетомет-лазер, которое сначала помечает врагов самонаводящимися ракетами, а затем взрывает их с помощью лазерного луча.

Для любителей эндгейм-контента в игру вернется система Непобедимых боссов. Первым таким противником станет Цветущий жнец — огромное существо, сочетающее в себе черты флоры и фауны. Сражение с ним будет происходить на новой локации в горах, где игрокам предстоит активно использовать паркур, перемещаясь между платформами. За победу над боссом игроки получат уникальное снаряжение, в том числе предмет под названием Мантра, предназначенный для билдов, ориентированных на ближний бой.

Разработчики также прислушались к отзывам сообщества и анонсировали добавление нескольких востребованных функций. В будущем в игре появятся полноценный фоторежим и долгожданная функция кросс-сохранений, которая позволит переносить свой прогресс между разными платформами. Также команда продолжает работать над улучшением производительности на ПК.

В ходе презентации прозвучали и намеки на будущий контент. Один из следующих наборов будет связан с персонажем по имени Непокорный Колдер. В разработке находятся новые виды оружия, включая гранатомет, а также планируется возвращение жемчужной редкости снаряжения и некоторых видов оружия из Borderlands: The Pre-Sequel.