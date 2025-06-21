Gearbox представила сюжетный трейлер Borderlands 4

Компания Gearbox Software показала сюжетный трейлер Borderlands 4 — долгожданного продолжения культового loot’n’shoot-сериала. Ролик раскрывает новые детали истории, персонажей и локаций. Судя по трейлеру, фирменный стиль серии сохранён — яркая графика, абсурдный юмор и тонны оружия с уникальными эффектами.
Игрокам предстоит сразиться с жестоким диктатором Хранителем Времени и его режимом на загадочной планете Кайрос. Хранитель Времени и его Орден правят Кайросом с железной хваткой, контролируя население с помощью кибернетических имплантов, вживляемых в позвоночник. После крушения Охотники за Хранилищами попадают в плен и становятся жертвами этой технологии, оказываясь в ловушке на планете.
Игрокам предстоит путешествие по Кайросу, чтобы разжечь революцию против Хранителя Времени. Жители всей планеты уже начинают восставать, и эта бочка с порохом вот-вот взорвётся. И тут появляется Железяка — самопровозглашённый стратег Багрового Сопротивления, который видит в Охотниках за Убежищами своих новых рекрутов.
Borderlands 4 предлагает:
- Улучшенную мобильность: двойные прыжки, планерирование, увороты и грави-крюк.
- 4 уникальных персонажа с разными навыками.
- Сотни миллиардов стволов и лута.
- Кооператив до 4 игроков и масштабные сражения с боссами.
Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Отличный трейлер, уверен будет бомбище с продажами в десятки миллионов как и каждая часть! Буду играть в 2к с лучами и уверен что визуал точно меня удивит.
ты типо фармишь смайлики какашек и клоунов?
Ну у него клоунов большинство ))
Ок. Ну чтож хлопцы, давайте пожем человеку сравнять количество клоунов и какашек.
Боже, я такой безвкусицы давненько не видел.
была бы озвучка еще бы подумал,а так ждем в зеленом или большие скидки
Как то надоел этот селшейдинг...сильно картинку портит. Вообще за столько лет серия просто стагнирует. Опять глупый юмор, опять плохой пафос. Видел одну борду - видел все.
Сюжет в Borderlands не важен. Только фанаты может ещё следят за постоянными поворотами и костылями.
ну знаешь, когда ты участвуешь в этой истории уже более 10 лет и прошёл 4 игры, всё-таки уже как-никак сюжет начинаешь замечать
Не важен сюжет играй в тетрис
Куплю по акции в 50%... ( тесть за ту суму, которая изначально должна была быть у этой игры )