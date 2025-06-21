Gearbox представила сюжетный трейлер Borderlands 4

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Компания Gearbox Software показала сюжетный трейлер Borderlands 4 — долгожданного продолжения культового loot’n’shoot-сериала. Ролик раскрывает новые детали истории, персонажей и локаций. Судя по трейлеру, фирменный стиль серии сохранён — яркая графика, абсурдный юмор и тонны оружия с уникальными эффектами.

Игрокам предстоит сразиться с жестоким диктатором Хранителем Времени и его режимом на загадочной планете Кайрос. Хранитель Времени и его Орден правят Кайросом с железной хваткой, контролируя население с помощью кибернетических имплантов, вживляемых в позвоночник. После крушения Охотники за Хранилищами попадают в плен и становятся жертвами этой технологии, оказываясь в ловушке на планете.

Игрокам предстоит путешествие по Кайросу, чтобы разжечь революцию против Хранителя Времени. Жители всей планеты уже начинают восставать, и эта бочка с порохом вот-вот взорвётся. И тут появляется Железяка — самопровозглашённый стратег Багрового Сопротивления, который видит в Охотниках за Убежищами своих новых рекрутов.

Borderlands 4 предлагает:

Улучшенную мобильность: двойные прыжки, планерирование, увороты и грави-крюк.

4 уникальных персонажа с разными навыками.

Сотни миллиардов стволов и лута.

Кооператив до 4 игроков и масштабные сражения с боссами.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.