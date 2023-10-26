Кулинарная RPG Born of Bread наконец-то обзавелась датой релиза

Игра рассказывает о приключениях необычного героя — голема из хлеба, который оказывается втянутым в древний конфликт между силами добра и зла. С появлением странных существ из прошлого на земле начинается хаос и разрушение. Лоф — так зовут нашего голема — должен объединиться со своими новыми друзьями и противостоять угрозе, которая грозит всему живому. В ходе своего путешествия он побывает в удивительных мирах, от загадочных руин Леса Корней до ледяных красот Морозных Равнин. Несмотря на свой скромный вид, Лоф может стать тем героем, который спасёт эту землю от гибели.