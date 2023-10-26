Кулинарная RPG Born of Bread наконец-то обзавелась датой релиза

Пошаговая ролевая игра, посвященная кулинарии, Born of Bread будет выпущена на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (через Steam) 5 декабря, объявили издатель Dear Villagers и разработчик WildArts.
Мы очень рады возможности пригласить людей Born of Bread к праздникам, поскольку это полезное приключение, которое идеально подходит для всей семьи, — сказал ведущий дизайнер и программист WildArts Николя Ламарш в пресс-релизе. — Born of Bread была вдохновлена классическими комедийными ролевыми играми нашего детства, которые остались частью нас в последующие десятилетия. К счастью, этот жанр остается вечнозеленым, и мы думаем, что поклонники всех возрастов будут впечатлены путешествием Лоуфа.
Born of Bread — это семейная пошаговая ролевая игра, отсылающая к классическим мультяшным ролевым играм, полным забавных персонажей и очаровательных историй, которые понравятся как детям, так и взрослым. Исследуйте чудесный мир, полный загадок: от загадочных руин Леса Корней до ледяных пейзажей Морозных равнин. С помощью своих друзей сразитесь с грозными злодеями и примите участие в веселых, причудливых гибридных боях в пошаговом режиме и в реальном времени.