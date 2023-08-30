Релиз ретро-RPG Born of Bread отложен до осени ©

Издатель Dear Villagers и разработчик WildArts перенесли релиз приключенческой ролевой игры в стиле ретро Born of Bread с ранее запланированного «летнего окна» на осень, без объявления точной даты. Проект создается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam). Демоверсия уже доступна на всех платформах.

Мы знаем, что выпекание Born of Bread занимает немного больше времени, чем мы ожидали, но ожидание того стоит, — заверил в пресс-релизе ведущий дизайнер и программист WildArts Николя Ламарш. — Лучшая выпечка требует времени, и мы хотим создать идеальное сочетание ингредиентов ролевой игры. Мы уверены, что финальное блюдо будет действительно восхитительным, но придется дождаться осени.

Born of Bread — это приключенческая пошаговая ролевая игра в стиле ретро, которая возвращает нас к классическим мультяшным ролевым играм, полным забавных персонажей и очаровательных историй для детей и взрослых. Существа из другой эпохи сеют хаос по всей земле, и их озорство представляет большую угрозу для всех. Самый неожиданный герой, Буханка, голем, рожденный из хлеба, обладающий нескончаемым детским чудом, окажется со своими новообретенными друзьями в эпицентре драмы, которая создавалась тысячи лет.