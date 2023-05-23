Bread & Fred 23.05.2023
4.5 4 оценки

Милый кооперативный платформер Bread & Fred стал доступен на ПК

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butcher69
Новости

Bread & Fred, кооперативный платформер, разработанный Sand Castles Studio и изданный Apogee Entertainment, стал доступен на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

После выпуска демо-версии, получившей более 1,4 миллиона загрузок, сегодня Bread & Fred открывает гору для полноценного восхождения. Достигайте новых высот и совершайте тандемные прыжки в милом, но в то же время опасном платформенном приключении.

Пройдите путь от простого снега до движущихся платформ и разрушающихся полов в пещерных шахтах. Проверьте настойчивость Бреда и Фреда перед лицом шквального ветра и скользкого льда.

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Состоялся анонс милого кооперативного платформера Bread and Fred
Состоялся анонс милого кооперативного платформера Bread and Fred
Комментарии: 1
Ваш комментарий
LoKKi_SKY

Забавный трейлер))) Смешно брякаются. Целуют пол, смачно)))

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