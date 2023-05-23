Милый кооперативный платформер Bread & Fred стал доступен на ПК ©

Bread & Fred, кооперативный платформер, разработанный Sand Castles Studio и изданный Apogee Entertainment, стал доступен на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

После выпуска демо-версии, получившей более 1,4 миллиона загрузок, сегодня Bread & Fred открывает гору для полноценного восхождения. Достигайте новых высот и совершайте тандемные прыжки в милом, но в то же время опасном платформенном приключении.

Пройдите путь от простого снега до движущихся платформ и разрушающихся полов в пещерных шахтах. Проверьте настойчивость Бреда и Фреда перед лицом шквального ветра и скользкого льда.