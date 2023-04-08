Милый кооперативный платформер Bread & Fred выйдет на ПК 23 мая ©

Разработанный Sand Castles Studio и изданный Apogee Entertainment кооперативный платформер Bread & Fred выйдет на ПК во вторник 23 мая 2023 года через Steam, Epic Games Store и GOG.

Станьте на якорь вместе с приятелем, а затем держитесь крепче в сложном приключении кооперативного платформера, чтобы покорить заснеженные пиксельные вершины. Достигайте новых высот вместе с приятелями-пингвинами Хлебом и Фредом, пытаясь идеально синхронизироваться при подъеме по скользким склонам.

"Отличный платформер будет постоянно бросать игрокам вызов, побивая их предыдущий рекорд, пока они не достигнут наилучшего возможного времени", - сказал Скотт Миллер, генеральный директор и основатель Apogee Entertainment. "Bread & Fred взяла эту модель и добавила кооперативный аспект, чтобы создать уникальный платформер". Более 1 миллиона поклонников жанра насладились демоверсией, что привело к подавляющему числу положительных отзывов и остроумных шуток по всему интернету".