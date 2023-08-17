Психологический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation появится на консолях 30 августа ©

Независимый разработчик и издатель Eastasiasoft Limited в партнерстве с Softstar Entertainment сегодня объявили о том, что их азиатский кинематографический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на платформах Nintendo Switch, PlayStation и Xbox 30 августа. Игра также получит физический релиз для PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Погрузитесь в The Bridge Curse: Road to Salvation, захватывающую повествовательную хоррор-игру, представленную через призму кинематографического вида от первого лица. В этом атмосферном приключенческом боевике игроки исследуют события, связанные с одним из самых известных сверхъестественных происшествий на Тайване, ужасным ужасом, действие которого происходит в университете Тунху. Когда шестеро отважных студентов колледжа решают противостоять зловещей городской легенде о призраке женского пола, они пробуждают проклятие, которое никто не знает, как разрушить.

По мере прохождения игры вашим союзником станет стратегическая скрытность, которая поможет вам избежать когтей мстительного призрака и собрать воедино запутанную головоломку, в которой находится ключ к спасению.

The Bridge Curse: Road to Salvation — это психологический хоррор от первого лица, вдохновленный тайваньским фильмом ужасов «Проклятие моста». Эта адаптация вращается вокруг шести университетских друзей, которые бросают вызов известной городской легенде и в конечном итоге пробуждают проклятие, которое никто из них не знает, как снять. Игрок должен по очереди взять на себя роль этих друзей и помочь им найти способ пережить ночь, когда их преследует мстительный призрак.

Игрокам нужно будет действовать скрытно, чтобы ускользнуть от злобного призрака, который идет по их следу, пока они собирают воедино тайну проклятия и находят выход за пределы кампуса. The Bridge Curse: Road to Salvation предлагает напряженные действия, элементы головоломки, захватывающее исследование, повествование кинематографического качества и передовой графический дизайн, дополненный новой английской озвучкой, созданной eastasiasoft.