Атмосферный выживач The Tribe Must Survive выйдет из раннего доступа 23 мая

Действие этой стратегической игры разворачивается в мрачном мире, вдохновлённом произведениями Лавкрафта. Игроку предстоит взять на себя роль вождя первобытного племени и найти способ не только выжить самим, но и защитить соплеменников от жутких опасностей, таящихся вокруг в непроглядной тьме.

Каждый из членов вашего племени обладает собственным разумом и своенравным характером. Зачастую они будут делать только то, что им вздумается, и далеко не всегда их желания будут совпадать с вашими целями по выживанию коллектива. И тут на помощь придут различные инструменты управления — ритуалы, возведение разных зданий и сооружений, разработка улучшений, принятие сложных решений. Порой придётся пойти на крайние меры ради сохранности племени. В конце концов, главная заповедь игры ясно даёт это понять: «Племя должно выжить!»

Помимо внутренних конфликтов и опасного окружающего мира, суровой природы, голода и болезней, на племя также охотятся мистические ужасы из непроглядной лавкрафтианской тьмы. И от игрока потребуется немалая смекалка и дальновидность, чтобы обеспечить племя всем необходимым для выживания и не допустить гибели соплеменников ни от отчаяния, ни от неведомых тварей.

Каждое племя в игре обладает уникальным набором преимуществ и недостатков. И перед игроком всякий раз встают новые, непохожие задачи по обеспечению безопасности и развития именно своего, конкретного племени. Хотя игра необычайно сложна и каждая ошибка чревата гибелью племени, каждая неудача приближает вас к пониманию того единственно верного пути, который позволит этому хрупкому коллективу первобытных людей выстоять и выжить в столь суровом и опасном мире, окружённом непроглядным мраком.