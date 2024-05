Атмосферный выживач The Tribe Must Survive выйдет из раннего доступа 23 мая

Издатель Starbreeze Entertainment и разработчик Walking Tree Games объявили, что атмосферная выживалка The Tribe Must Survive покидает ранний доступ Steam 23 мая.

Обновление до версии 1.0 добавит новые функции в сборщик баз, такие как «улучшенная метапрогрессия, глубина игрового процесса, новый контент и улучшение опыта для новичков, что значительно повысит возможность повторного прохождения», — говорит разработчик. Также будут исправления, балансирующие обновления и улучшения пользовательского интерфейса, которые, по словам команды, основаны на отзывах сообщества.

Погрузитесь в мрачный мир каменного века в стиле Лавкрафта, где выживание вашего племени зависит от принятия вами стратегических решений. The Tribe Must Survive сочетает в себе элементы стратегии, выживания, строительства базы и геймплея в стиле roguelike. Являетесь ли вы опытным энтузиастом стратегий выживания или увлекаетесь атмосферными играми на выживание, The Tribe Must Survive подарит вам захватывающие впечатления.

Саймон Миттрукер, сооснователь и директор игры Walking Tree Games, сказал:

«Ранний доступ к игре The Tribe Must Survive оказался отличным решением. Щедрые отзывы игроков позволили нам улучшить многие аспекты игры: от исправления ошибок и изменений пользовательского интерфейса до новой игровой механики и совершенно новых функций. Это было захватывающее путешествие, и мы очень благодарны, что у нас есть такое поддерживающее сообщество. Мы надеемся, что запуск версии 1.0 доставит им массу удовольствия».