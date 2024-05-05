Атмосферный выживач The Tribe Must Survive выйдет из раннего доступа 23 мая

Издатель Starbreeze Entertainment и разработчик Walking Tree Games объявили, что атмосферная выживалка The Tribe Must Survive покидает ранний доступ Steam 23 мая.
Обновление до версии 1.0 добавит новые функции в сборщик баз, такие как «улучшенная метапрогрессия, глубина игрового процесса, новый контент и улучшение опыта для новичков, что значительно повысит возможность повторного прохождения», — говорит разработчик. Также будут исправления, балансирующие обновления и улучшения пользовательского интерфейса, которые, по словам команды, основаны на отзывах сообщества.
Погрузитесь в мрачный мир каменного века в стиле Лавкрафта, где выживание вашего племени зависит от принятия вами стратегических решений. The Tribe Must Survive сочетает в себе элементы стратегии, выживания, строительства базы и геймплея в стиле roguelike. Являетесь ли вы опытным энтузиастом стратегий выживания или увлекаетесь атмосферными играми на выживание, The Tribe Must Survive подарит вам захватывающие впечатления.
Саймон Миттрукер, сооснователь и директор игры Walking Tree Games, сказал:
«Ранний доступ к игре The Tribe Must Survive оказался отличным решением. Щедрые отзывы игроков позволили нам улучшить многие аспекты игры: от исправления ошибок и изменений пользовательского интерфейса до новой игровой механики и совершенно новых функций. Это было захватывающее путешествие, и мы очень благодарны, что у нас есть такое поддерживающее сообщество. Мы надеемся, что запуск версии 1.0 доставит им массу удовольствия».
ну такое. за даром норм за 1к да ну нафик лучше don't starve несколько раз купить