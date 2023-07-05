В VK Play началась бесплатная раздача квеста Bright Lights of Svetlov

На игровой площадке VK Play началась бесплатная раздача Bright Lights of Svetlov — квеста от первого лица о жизни советской семьи, которая столкнулась с трудностями. Игру можно добавить в библиотеку до 7 июля 2023 года — после этой даты цена на нее вновь составит 149 рублей.

Разработчики Bright Lights of Svetlov обещают точно воссозданный быт середины 80-х годов, который позволит с головой погрузиться в мир вымышленного провинциального городка в СССР. Во время выполнения квестов игроки также смогут больше узнать об истории семьи в «двушке» в «панельке».