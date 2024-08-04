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Broken Roads 10.04.2024
Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Постапокалипсис
6.7 144 оценки

Пошаговая постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads добралась до Nintendo Switch

monk70
Новости

Издатель инди-игр tinyBuild из Белвью (Вашингтон, США) и разработчик инди-игр Drop Bear Bytes из Торки (Виктория, Австралия) сообщили что их постапокалиптическая пошаговая ролевая игра Broken Roads стала доступна для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Broken Roads разрабатывается страстной инди-командой фанатов CRPG во главе с Колином МакКомбом, который ранее работал над Planescape: Torment и Fallout 2. Игра вышла в начале этого года на ПК и других консолях и получила множество обновлений, которые расширили и улучшили ее.

Broken Roads — это повествовательная RPG, которая привносит исследование, стратегические пошаговые бои и осмысленные философские выборы в совершенно новую австралийскую постапокалиптическую обстановку. Broken Roads умело сочетает традиционные и совершенно новые элементы ролевой игры поверх бесклассовой системы, предлагающей почти неограниченные возможности развития персонажа, построенные на четырех философиях: гуманизме, утилитаризме, макиавеллианстве и нигилизме. Кроме того, игра представляет игрокам оригинальную систему морали: Моральный компас, благодаря которому варианты диалогов и решения квестов влияют на философские наклонности персонажа и сложные решения, которые он принимает по пути, и подвергаются влиянию.

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