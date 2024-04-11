Появились первые обзоры Broken Roads. Постапокалиптическая РПГ не оправдала ожиданий

Сегодня на рынке дебютирует Broken Roads — изометрическая ролевая игра, в которой сражения происходят в пошаговом режиме. Действие фильма разворачивается в постапокалиптической Австралии.

Разбитые дороги – первые отзывы

Первые обзоры продукции студии Drop Bear Bytes уже доступны в сети, хотя надо отметить, что их немного. На момент написания Metacrtic еще не агрегировал рейтинги критиков — скорее всего, это произойдет в ближайшее время. Такое положение дел доказывает, что к Broken Roads, которая, как оказалось, является среднестатистической игрой, мало интереса.

Ниже вы можете ознакомиться с избранными оценками отраслевых обозревателей.

RPGFan — 7,6/10

God is a Geek — 7,5/10

Stevivor — 7,5/10

Hardcore Gamer — 7/10

PC Gamer — 6,4/10

Shacknews — 6/10

Gameffine — 6/10

GRYOnline.pl — 5,5/10

GamesRadar — 5/10

WellPlayed — 5/10

GamePressure — 4/10

Eurogamer — 4/10

PC Games N — 4/10

Почему «Разбитые дороги» не впечатлили критиков? Причин несколько, но самая распространенная претензия заключается в том, что до премьеры игра казалась очень интересной, пытаясь соответствовать уровню первых Fallout или Disco Elysium. Однако в конечном итоге оно не оправдало ожиданий. Что больше всего разочаровало рецензентов, так это механика морального компаса: ей не хватает ощущения, что принятие решений в Broken Roads имеет большое значение.

Боевая система также является большим недостатком. Говорят, что бои повторяются и не приносят удовлетворения, но если мы их полностью пропускаем, игра становится неинтересной. Дополнительно многие критики отмечают множество ошибок, которые влияют на сам игровой процесс и могут, например, помешать выполнению некоторых заданий.

Однако Broken Roads не является полным разочарованием — аудиовизуальная обстановка и интересное место действия впечатляют. Большинство рецензентов отмечают, что главным преимуществом игры является сюжет, основанный на философских соображениях.

Broken Roads не стал хитом этого года. Не ожидается, что постановка привлечет много игроков, хотя создателям хотелось бы, чтобы как можно больше людей посвятили ей свое время.