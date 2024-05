Обновлённая версия Broken Sword: Shadow of the Templars выйдет чуть позже

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged больше не выйдет в июне, как сообщил геймдиректор и создатель серии Broken Sword Чарльз Сесил.

Первоначально планировалось, что игра выйдет в первом квартале 2024 года, и Reforged собрала значительное финансирование на Kickstarter для коллекционного издания, собрав 618 626 фунтов стерлингов при цели в 50 000 фунтов стерлингов. Однако в результате релиз игры был перенесен на июнь 2024 года, но команде Revolution нужно еще пару месяцев, чтобы закончить работу над проектом.

Она очень близка, но Q2 еще ближе. Игра не ускользает и не уходит в будущее — она очень близка, мы почти закончили. Осталось еще очень много работы по доводке, но у нас не месяц, а два-три месяца.

Broken Sword: the Shadow of the Templars, вышедшая в 1996 году, — это признанное критиками приключение в жанре point-and-click, в котором американский адвокат Джордж Стоббарт и французская журналистка Нико Коллар оказываются вовлечены в заговор, связанный с рыцарями-тамплиерами. Broken Sword - Shadow of the Templars - одна из лучших приключенческих игр всех времен: Reforged - это 4K-реконструкция оригинала, в которой улучшено все: визуальное оформление и звук.