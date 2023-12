Надёжный инсайдер утверждает, что Brothers: A Tale of Two Sons получит ремейк

Датамайнер и инсайдер billbil_kun написал в Твиттере, что скоро будет анонсирован ремейк Brothers: A Tale of Two Sons. По словам источника, ремейк Brothers: A Tale of Two Sons будет опубликован компанией 505 Games, которая приобрела интеллектуальную собственность игры в 2015 году.

К сожалению, billbil_kun не смог назвать дату релиза, но из-за особенностей получения его информации объявление, скорее всего, будет сделано на The Game Awards 7 декабря 2023 года.

Brothers: A Tale of Two Sons была впервые выпущена в 2013 году и получила «в целом положительные» отзывы критиков. К концу 2015 года было продано около 800 000 копий игры.