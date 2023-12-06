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Brothers: A Tale of Two Sons 07.08.2013
Экшен, Адвенчура, Инди
8.6 448 оценок

Надёжный инсайдер утверждает, что Brothers: A Tale of Two Sons получит ремейк

monk70
Новости

Датамайнер и инсайдер billbil_kun написал в Твиттере, что скоро будет анонсирован ремейк Brothers: A Tale of Two Sons. По словам источника, ремейк Brothers: A Tale of Two Sons будет опубликован компанией 505 Games, которая приобрела интеллектуальную собственность игры в 2015 году.

К сожалению, billbil_kun не смог назвать дату релиза, но из-за особенностей получения его информации объявление, скорее всего, будет сделано на The Game Awards 7 декабря 2023 года.

Brothers: A Tale of Two Sons была впервые выпущена в 2013 году и получила «в целом положительные» отзывы критиков. К концу 2015 года было продано около 800 000 копий игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Punisher1

Была выпущена в 2023 к концу 2015 было продано 800 000 копий 🤣🤣🤣

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