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Brothers: A Tale of Two Sons 07.08.2013
Экшен, Адвенчура, Инди
8.6 458 оценок

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons будет иметь достаточно скромные системные требования

Gutsz
Новости

Милое фэнтезийное приключение Brothers: A Tale of Two Sons от Starbreeze Studios получит обновленное издание. Ремейк игры был официально анонсирован в рамках церемонии The Game Awards. Анонс с первыми кадрами радовал современной графикой и превосходной детализацией, которая может отпугнуть владельцев бюджетных ПК. Тем не менее новинку все же нельзя назвать слишком требовательной к характеристикам железа.

В цифровом магазине Steam обновилась страничка ремейка Brothers: A Tale of Two Sons, которая представила дополнительную информацию. Разработчики подтвердили локализацию игры на русский язык, а также опубликовали системные требования. По современным меркам, их можно считать скромными, но указанная модель процессора в минимальных требованиях слегка смущает.

Системные требования Brothers: A Tale of Two Sons Remake:

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1500X
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX1650 с 8ГБ
  • DirectX: версии 11

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super (6144МБ) или Radeon RX 5700 (8192 МБ)

Для прохождения ремейка Brothers: A Tale of Two Sons игрокам потребуется около 35 ГБ свободного места на жестком диске, при этом SSD не указывается как обязательный. Выход игры состоится уже 28 февраля на ПК и консолях.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Макс Макс 007

1050ti господа, it's over

0
001fess

1050ti в прошлом году овер, а в этом уже вся 10 линейка в помойку.

-1
Eclair_93

Ути какие скромняшки, с такими скромняшками i9XX900KS и ХХ90 скоро в "скромных" минималках будет, а все что ниже офисные затычки.

0
NochnoiGid

И давно 1650 8 Гб для минималок в FHD - стали "скромными" системными требованиями?

-2
caliskan

Это уровень 1060, так что очень давно

-1