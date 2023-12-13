Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons будет иметь достаточно скромные системные требования

Милое фэнтезийное приключение Brothers: A Tale of Two Sons от Starbreeze Studios получит обновленное издание. Ремейк игры был официально анонсирован в рамках церемонии The Game Awards. Анонс с первыми кадрами радовал современной графикой и превосходной детализацией, которая может отпугнуть владельцев бюджетных ПК. Тем не менее новинку все же нельзя назвать слишком требовательной к характеристикам железа.
В цифровом магазине Steam обновилась страничка ремейка Brothers: A Tale of Two Sons, которая представила дополнительную информацию. Разработчики подтвердили локализацию игры на русский язык, а также опубликовали системные требования. По современным меркам, их можно считать скромными, но указанная модель процессора в минимальных требованиях слегка смущает.
Системные требования Brothers: A Tale of Two Sons Remake:
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GTX1650 с 8ГБ
- DirectX: версии 11
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super (6144МБ) или Radeon RX 5700 (8192 МБ)
Для прохождения ремейка Brothers: A Tale of Two Sons игрокам потребуется около 35 ГБ свободного места на жестком диске, при этом SSD не указывается как обязательный. Выход игры состоится уже 28 февраля на ПК и консолях.
1050ti господа, it's over
1050ti в прошлом году овер, а в этом уже вся 10 линейка в помойку.
Ути какие скромняшки, с такими скромняшками i9XX900KS и ХХ90 скоро в "скромных" минималках будет, а все что ниже офисные затычки.
И давно 1650 8 Гб для минималок в FHD - стали "скромными" системными требованиями?
Это уровень 1060, так что очень давно