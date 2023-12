Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons будет иметь достаточно скромные системные требования

Brothers: A Tale of Two Sons расскажет историю двух братьев, отправившихся на поиски лекарства для умирающего отца. Братьям необходимо будет найти и принести домой Живую Воду (Water of Life). Несмотря на то, что главные герои – братья, они совершенно разные, их умственные и физические способности, характеры, в конце концов, отношение к происходящему вокруг, сильно отличаются.

Собственно, в этом и состоит идея Brothers: A Tale of Two Sons. По-киношному насыщенный сюжет и свойственный современным играм экшен.