Состоялся официальный анонс ремейка сказочного приключения Brothers: A Tale of Two Son

Еще несколько дней назад об этом ходили только слухи, но теперь мы официально можем готовиться к большому возвращению трогательного путешествия двух братьев.

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons Remake был представлен на церемонии The Game Awards. Полностью переработанная сказка уже на подходе.

Brothers: A Tale of Two Sons дебютировала в августе 2013 года. С тех пор игра добралась до консолей двух поколений, мобильных устройств и персональных компьютеров. Однако, как можно заметить... спустя десятилетие игра вернется с обновлением.

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons может заинтересовать поклонников последних игр Юсефа Фареса, ведь автор A Way Out и It Takes Two является создателем этой истории. После создания этого приключения геймдиректор и разработчик изменил планы и основал собственную студию.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake появится в Steam, Epic Games, GOG, PlayStation и Xbox 28 февраля!