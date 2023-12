В ремейк Brothers: A Tale Of Two Sons добавят локальный кооператив

Издатель 505 Games и разработчик Avantgarden представили на The Game Awards 2023 ремейк Brothers: A Tale Of Two Sons — с любовью созданный пересказ классической игры 2013 года, удостоенной множества наград.

При поддержке Йозефа Фареса, творческого провидца оригинальной игры, ремейк Brothers: A Tale Of Two Sons точно пересказывает замечательное душераздирающее путешествие братьев Найи и Наи, которые отправляются на поиски спасения жизни своего умирающего отца. Каждый этап путешествия братьев был тщательно переработан с нуля на Unreal Engine 5 для максимально захватывающей истории, сохраняя при этом верность оригинальной игре. В качестве дополнительного бонуса к классическому одиночному режиму теперь добавляется локальный кооператив, позволяющий каждому из друзей контролировать действия брата.

«Для меня большая честь видеть новую жизнь в Brothers, — сказал Йозеф Фарес, создатель оригинальной игры. — Avantgarden проделали огромную работу, чтобы вернуть эту историю новому поколению».

Ремейк The Brothers: A Tale Of Two Sons выйдет 28 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox X|S, а также в Steam для ПК, Epic Game Store и GOG.