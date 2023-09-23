Состоялся релиз веселого битемапа Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2

Культовый кинодуэт Теренса Хилла и Бада Спенсера засветился в бесчисленном количестве фильмов, наиболее известных в жанре спагетти-вестерна.
И вот теперь, после успеха оригинальной игры Slaps and Beans 2017 года, они вернулись в новом приключении. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 обещает еще больше причудливых выходок этого дуэта, на этот раз в самом сердце Африки.
Улучшенная по сравнению с первой игрой боевая система Slaps and Beans 2 обещает захватывающие бои в стиле старой школы, которыми можно наслаждаться вместе с партнером по локальному кооперативу.
В игре также имеется набор мини-игр, в которые можно многократно играть в специальной зоне для вечеринок с участием до четырех игроков. Больше не нужно ограничивать время игры одним другом, ведь теперь еще больше игроков могут принять участие в хаосе.
очередной трешак помойки стыма за реальные деньги
Классный дуэт из детства)
Они и сейчас нормально смотрятся. Нестареющая классика.
Поделка так себе, как кажется.
А вот дуэт действительно легендарный. Люблю их фильмы.
Народ, я не хочу в это играть. Можно я не буду в это играть?.. Ну пжлста...