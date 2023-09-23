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Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 22.09.2023
6.1 17 оценок

Состоялся релиз веселого битемапа Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2

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butcher69
Новости

Культовый кинодуэт Теренса Хилла и Бада Спенсера засветился в бесчисленном количестве фильмов, наиболее известных в жанре спагетти-вестерна.

И вот теперь, после успеха оригинальной игры Slaps and Beans 2017 года, они вернулись в новом приключении. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 обещает еще больше причудливых выходок этого дуэта, на этот раз в самом сердце Африки.

Улучшенная по сравнению с первой игрой боевая система Slaps and Beans 2 обещает захватывающие бои в стиле старой школы, которыми можно наслаждаться вместе с партнером по локальному кооперативу.

В игре также имеется набор мини-игр, в которые можно многократно играть в специальной зоне для вечеринок с участием до четырех игроков. Больше не нужно ограничивать время игры одним другом, ведь теперь еще больше игроков могут принять участие в хаосе.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wolfenstein

очередной трешак помойки стыма за реальные деньги

1
Lvinomord

Классный дуэт из детства)

0
butcher69

Они и сейчас нормально смотрятся. Нестареющая классика.

0
Кей Овальд

Поделка так себе, как кажется.
А вот дуэт действительно легендарный. Люблю их фильмы.

0
CT3H

Народ, я не хочу в это играть. Можно я не буду в это играть?.. Ну пжлста...

-1