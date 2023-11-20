VR-версию шутера Bulletstorm перенесли на 18 января 2024 года

Издатель People Can Fly и разработчик Incuvo перенесли Bulletstorm VR с ранее объявленной даты выпуска 14 декабря 2023 года на 18 января 2024 года. Она будет доступна для PlayStation VR2, ПК в Steam и Quest.
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People Can Fly и Incuvo приняли непростое решение отложить выпуск Bulletstorm VR до 18 января 2024 года. Мы знаем, что поклонники Bulletstorm с нетерпением ждут возможности надеть VR-гарнитуры и надрать задницы в виртуальной реальности. Мы стремимся использовать это дополнительное время, чтобы продолжать совершенствовать игровой процесс, чтобы Bulletstorm VR соответствовала высоким стандартам, которые вы ожидаете от известной франшизы шутеров от первого лица ААА-класса и People Can Fly как разработчика высококлассных ААА-игр. Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за их поддержку и энтузиазм, связанные с серией Bulletstorm, и глубоко ценим всеобщее терпение.