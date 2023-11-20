VR-версию шутера Bulletstorm перенесли на 18 января 2024 года

Сеттинг у нас научно-фантастический. На дворе уже 26-й век, люди не только научились бороздить космические просторы, но и занялись активным исследованием галактики. Управляет всеми галактическими делами так называемый «Союз Планет» (Confederation of Planets) - самая влиятельная и мощная организация, поддерживающая мир во всем мире. Главным лицом «союза» является прославленный генерал Сэрранно.



Хоть он и публичный человек, но и в его шкафу есть скелеты – например, специальный отряд Dead Echo, состоящий из бойцов, которые выполняют различные секретные операции во вселенной. В него входит и главный герой – Грейсон Хант. В ходе одного из заданий он обнаруживает, что все это время работал не на благо вселенной, как об этом рассказывал генерал, а во имя наживы для нечистых на руку людей. Во время последней миссии Грейсон отказывается убивать обозначенного человека и сбегает на край вселенной, где его никто бы не смог найти, ибо пресловутый генералишка быстро делает из Грейсона самого главного злодея во вселенной. Остальных членов отряда Dead Echo убивают.



Спустя 10 лет прожигающий жизнь главный герой вновь повстречается с главой «Союза Планет» и так как будет находиться в слегка пьяном состоянии – попытается атаковать главный союзный крейсер под названием Ulysses. У него это получится и даже успешно – подбитые крейсер и корабль Грейсона упадут на планету Stygia, которая набита под завязку кровожадными растениями. Еще на ней когда-то располагался своеобразный аналог Лас-Вегаса, но сейчас планета заброшена и на ней обитают только бандиты и мародеры. Очухавшись, Грейсон тут же отправляется искать место, где разбился крейсер союза, чтобы отомстить проклятому генералу.