30 минут геймплея градостроительной игры Bulwark: Falconeer Chronicles

В Сети появился 30-минутный геймплей Bulwark: Falconeer Chronicles, градостроительной игры, разрабатываемой Томашем Салой, разработчиком ролевой игры The Falconeer, с которой эта стратегическая игра имеет общую вселенную.
Действие игры будет разворачиваться через 40 лет после Великой войны. Земля Урси, с которой мы впервые познакомились в The Falconeer, нуждается в восстановлении. Целью игроков в Bulwark: The Falconeer Chronicles является возвращение ей былой славы - что будет не так-то просто из-за "нетронутой" местности, на которой нам предстоит действовать, усеянной скалами и окруженной просторами океана.
Как и подобает представителю RTS, основой игры является расширение поселения с нуля - в основном за счет механики улучшения зданий и создания разветвленных маршрутов и коммуникаций. Отличительной чертой Bulwark: Falconeer Chronicles является интересный и насыщенный художественный стиль, открытый мир и значительный уклон на исследование. Благодаря ему мы не только откроем места, богатые ресурсами, но и установим контакт с другими фракциями, с которыми можно сотрудничать или воевать.
Bulwark: Falconeer Chronicles выйдет 26 марта на PC и консолях PS5 и Xbox Series X/S. А уже 30 января станет доступна демоверсия - она появится на каждой из вышеупомянутых платформ.