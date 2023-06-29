Приключенческая хоррор-игра Burnhouse Lane вышла на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch ©

Плачьте, улыбайтесь и задавайте вопросы о жизни в ужасающей приключенческой игре ужасов от создателей The Cat Lady — Burnhouse Lane стала доступна на Xbox Series S | X, PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switch.

Ужасающая история Энджи Уэзер наконец-то добралась до всех консолей благодаря Feardemic. Психоделический хоррор от Harvester Games, наполненный экшеном, головоломками и множеством стилей, уже покорил сердца своей аудитории на ПК.

Окунитесь в ужасающее приключение от мастеров ужасов, которое перенесет вас в темные места и заставит улыбаться, плакать и сомневаться в жизни. Выполняйте безнадежные задачи, чтобы вернуть себе жизнь. Решайте головоломки, заводите друзей (и врагов), бегайте, прячьтесь и пробивайтесь сквозь опасности.

Burnhouse Lane рассказывает историю Энджи Уэзер, медсестры агентства, находящейся в могиле и пытающейся выполнить пять невыполнимых задач, чтобы вернуть себе жизнь. Это история о смерти, дружбе и вечной надежде, что, как бы плохо ни складывались дела, всегда есть причина продолжать.

Burnhouse Lane сочетает в себе элементы классических приключенческих игр, сюжета «выбери свою историю» с легкой механикой стрельбы в жанре ужасов на выживание, вдохновленной сериями Silent Hill и Resident Evil, где боеприпасов мало, враги бьют сильно и каждый выстрел на счету.