Cairn перенесена на 2026 год, но демо получит обновление с "призраками" игроков

Студия The Game Bakers объявила о переносе выхода приключенческой игры Cairn, сочетающей элементы выживания и альпинизма. Ранее релиз был намечен на 5 ноября 2025 года, но теперь премьера состоится в первом квартале 2026-го на PlayStation 5 и PC (Steam).

Разработчики объяснили задержку необходимостью доработки. Контент уже завершен, однако команде нужны дополнительные месяцы на оптимизацию, исправление ошибок и полировку деталей. «Мы хотим, чтобы Cairn запомнилась игрокам, а для этого требуется больше времени», — подчеркнули авторы.

Креативный директор проекта Эмерик Тоа добавил, что тесты показали высокий потенциал игры, и теперь задача команды — превратить его в действительно незабываемый опыт. «После пяти лет работы нет смысла торопиться — мы хотим гордиться финальным результатом», — отметил он.

Впрочем, ждать новостей игрокам долго не придется. Уже 13 октября выйдет обновление демо-версии, в которую сыграли более 600 тысяч человек. Оно добавит особую функцию — «призраков» других альпинистов, которых можно будет видеть рядом во время восхождений в течение ограниченного времени.