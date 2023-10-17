Японская ролевая игра The Caligula Effect 2 стала доступна на PS5. Смотрим релизный трейлер ©

Компания NIS America объявила о том, что разработанная компанией FuRyu пошаговая JRPG The Caligula Effect 2 теперь доступна на PlayStation 5 в Северной Америке. В Европе игра появится 20 октября 2023 года.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.

The Caligula Effect 2 познакомит игроков с Регрет, которая создала мир Redo, чтобы спасти людей от их прошлых сожалений, неосознанно заключив их в симуляцию.

Однако этот "рай" оказывается потрясен до глубины души, когда виртуальный идол по имени χ проникает в виртуальную реальность Регрета и восстанавливает воспоминания старшеклассника о реальном мире. Чтобы спастись от Редо, школьники создают клуб "Go-Home Club" - группу сопротивления, которая борется против Регрет и ее исполнителей - музыкантов "Обблигато".