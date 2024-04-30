Stellar Blade возглавила британский розничный чарт

Stellar Blade стала самой продаваемой игрой на физических носителях в Великобритании на прошлой неделе, причем стартовых продаж игры на PS5 оказалось достаточно, чтобы она возглавила чарты продаж в регионе. Sony и Shift Up пока не предоставили официальных данных о продажах, но это хороший старт для игры, которая имеет потенциал для долгосрочных продаж. TopSpin 2K25 стала еще одной новой игрой в британском чарте продаж на прошлой неделе, дебютировав на третьем месте.
Чтобы получить больше данных о продажах Stellar Blade, нам нужно дождаться ежемесячного отчета Circana по США и еженедельного чарта покупок в Японии. Среди других новых игр - Sand Land на 16-м месте и Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, которая смогла дебютировать только на 27-м месте. Далее, кроме Stellar Blade и TopSpin 2K25, в топ-10 вошли старые знакомые, такие как Hogwarts Legacy, WWE 2K24 и вечно актуальная Grand Theft Auto 5.
- Stellar Blade
- Mario Kart 8 Deluxe
- TopSpin 2K25
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Bros. Wonder
- Minecraft
- WWE 2K24
- Princess Peach: Showtime!
- Grand Theft Auto V
- Forza Motorsport
Жил я 3 месяца в Англии,там такие бабы страшные,не только фигурой,но и лицом.
Так что бриты щас лЮбоваться будут этой тяночкой.
да я сам на неё свой пеструкан точу каждый день !
Да не может быть, да как так-то, им же только страшных баб и глиномесов подавай , по крайней мере по мнению особо одарённых активистов лгбтсжвитдитп
Мои поздравления команде разработчиков.
Жаль только, что игра максимально стерильная и соевая! У разработчиков из Shit Up совершенно нет яиц, по вырезали всякие оскорбительные граффити и напихали цензуры. Позорники!!! Их бы всех переловить, закрыть в одной комнате и заставить играть в Мэнхант и Постал 2, чтобы они поняли, какими должны быть игры! Хотя подозреваю, что после пары часов, проведенных в этих играх, их нежные чувства не выдержат!