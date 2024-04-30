Создатели Stellar Blade работают над режимом Boss Rush

Получит ли Stellar Blade дополнения? Shift Up сообщает, что на данный момент никаких планов по этому поводу нет, но команда работает над режимом Boss Rush и хотела бы выпустить его как можно скорее.
Об этом говорится в интервью корейской газете Nate, которое было переведено и опубликовано GamesRadar. Как уже отмечалось, генеральный директор Shift Up Хён Тэ Ким сообщил, что Stellar Blade может получить режим Boss Rush. Однако подробностей об этом режиме нет.
В том же интервью обсуждается и возможность создания DLC для Stellar Blade, учитывая также успех игры. На данный момент никаких решений относительно нового загружаемого контента для Stellar Blade не принято. Команда работала над режимом New Game Plus, который стал доступен при запуске игры, и сейчас работает над Boss Rush, но мы не знаем, как продвигается работа.
Посмотрим что нам приготовят разработчики.
И в босс раше сделают боссов как в дарксоулс =D