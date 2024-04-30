Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Колумбия

Перенеситесь в Колумбию, штат Миссури, где история гармонично сочетается с природной красотой. Мы рады предложить вам ознакомиться с усилиями нашей команды по воссозданию этого оживленного города в новом дополнении Миссури для American Truck Simulator.
Колумбия, штат Миссури, который местные жители ласково называют "Комо", - динамичный город с богатой историей и культурой. Основанный в 1818 году, он является административным центром округа Бун и четвертым по величине городом штата. Колумбия, известная своей яркой художественной жизнью, является настоящим раем для творчества и может похвастаться многочисленными галереями, театрами и музыкальными площадками, которые демонстрируют местные таланты и привлекают посетителей со всего мира.
Этот оживленный город, расположенный вдоль межштатной автомагистрали 70, может похвастаться уникальным сочетанием городского очарования и природной красоты. Проезжая по городу, вы сможете увидеть некоторые из его архитектурных чудес, таких как знаменитая аудитория Джесси Холл и величественное здание студенческого союза Мемориал, а также больничный центр Бун, которые дают представление о богатом наследии города и его академической известности. Посреди городского шума и суеты есть также небольшой ручей, который протекает там, где сходятся межштатные автомагистрали 70 и US 63.
Путешествуя по ландшафту Колумбии, вы сталкиваетесь с сочетанием пригородного спокойствия и промышленного мастерства. Дальнобойщики могут рассчитывать на доставку грузов на многие склады в этом городе, включая торговый центр Колумбия Молл, строительную площадку, склад, центр распределения бензохимии, завод автозапчастей, международный дилерский центр грузовых автомобилей или даже ферму на окраине города, и многое другое.
Мы надеемся, что вам понравился предварительный просмотр предстоящего дополнения к карте. С нетерпением ждете выхода дополнения "Миссури" для American Truck Simulator? Обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе.