Steam-версия классической Call of Duty Modern Warfare 2 пострадала от вредоносного ПО ©

Последние новости о самом популярном шутере компании Activision свидетельствуют о том, что Call of Duty Modern Warfare 2 заражен очень опасным вирусом, главной особенностью которого является его массовое и бесшумное распространение. Последний анализ, проведенный самим сообществом программистов, свидетельствует о том, что проблема эта немаленькая, поэтому лучше проявить осторожность.

Информация об этом появилась 26 июля, благодаря одному из пользователей, купившему игру Modern Warfare 2 в Steam, которая на данный момент является единственной затронутой вирусом платформой. О проблеме он сообщил на форуме Steam. В качестве рекомендаций он указал на необходимость использования хорошего антивируса и подключения к надежным игровым лобби.

Как можно заметить, сообщество не сидело на месте, не ожидая, что Steam или Activision возьмутся за решение проблемы. Вместо этого геймеры занялись исследованием программы, обнаружив, что это очень коварное вредоносное ПО, которое способно самовоспроизводиться и распространяться с ужасающей легкостью.

В тот же день официальный аккаунт обновлений Call of Duty опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором упоминалась игра 2009 года Call of Duty Modern Warfare 2, в частности ее версия для Steam. В кратком сообщении говорилось, что мультиплеер был отключен на время тщательного расследования некоторых проблем, так как были получены сотни сообщений от игроков.

Первоначальное указание избегать или быть крайне осторожным с лобби было сделано не просто так. Судя по всему, вредоносная программа распространялась именно через эти игровые локации, заражая тем самым игроков, которые, в свою очередь, невольно заражали других игроков, в результате чего возник эффект снежного кома, который невозможно остановить. С возрождением классической Call of Duty стараниями Microsoft в игру начали проникать недоброжелатели, желающие разрушить удовольствие от игры для других.