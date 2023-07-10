Хоумлендер, Звездочка и Черный Нуар из "Пацанов" появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

В игре Call of Duty официально появятся Хоумлендер, Звездочка и Черный Нуар в грядущем кроссовере с хитовым супергеройским сериалом "Пацаны", о чем свидетельствует новый тизер-трейлер. Они появится в новом обновлении в конце этой недели, 12 июля 2023 года. Добавление других известных персонажей пока не подтверждено.
Call of Duty Modern Warfare II доступна уже сейчас на ПК, PlayStation и Xbox.
Хоумлендер, Звездочка и Черный Нуар - идеальные кандидаты для участия в Call of Duty, учитывая контекст сериала. Они, безусловно, способны на кровавый хаос и уже выглядят устрашающими операторами. Несмотря на то, что суперлюди поначалу могут показаться немного неуместными, Call of Duty на самом деле не чужда фантастика. Например, в прошлом году в Call of Duty прошел кроссовер с "Годзилла против Конга".
К сожалению, сегодняшний тизер не демонстрирует никакого игрового процесса. Вместо этого можно лишь мельком взглянуть на операторов, но их наряды выглядят достаточно аутентично. Кроме того, тизер обладает хорошим чувством юмора и содержит некоторые отсылки к сюжету реального сериала, что должно быть оценено поклонниками.
Очередной "питерский" скин... p2w выходит...
Только бы завлечь игроков скинчиками, однако смысла от этого, если скоро анонс MWIII?
И так эту часть дерьмом поливают сверху до низу. Ещё и разработчики поступят со второй частью также как поступили с 2019, взяли и убрали античит, чтобы все переходили во вторую часть играть.
P.S Activision с таким отношением можно слать на х*р.
нулевой контент, баги, каждая обнова траблы с оптимизацией, повысили ттк до уровня апекса) там столько дерьма что уже многие тупо удалили этот хлам с пк
Прикол😅😅👏
Чёрный нуар бесшумный будет