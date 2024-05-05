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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.6 489 оценок

Mechanics VoiceOver показали больше закулисья озвучки It Takes Two

Алекс470
Новости

Локализация игры It Takes Two от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver вышла несколько месяца назад, но Механики продолжают делиться процессом записи

В новом бэкстейдже можно увидеть процесс записи Константина Карасика (Коди), Вероники Саркисовой (Мэй), Юрия Романова (Лягушка), Марии Бакиной (Лягушка) и Диляры Хамитовой (Роуз)

Дорогие подписчики, всех с майскими праздниками! Надеемся, они у вас проходят хорошо. Мы вот, например, несмотря на праздники во всю трудимся и готовим для вас много интересного, так что уже скоро можете ожидать приятные сюрпризы.

Ну а пока мы подготовили для вас не менее приятный и интересный бэкстейдж по нашей локализации It Takes Two. В нём вы сможете увидеть, как записывались некоторые из ролей для этой замечательной кооперативной игры и заглянуть за кулисы русского дубляжа. За запись актёров благодарим наших коллег из студии «RavenCat», «KANSAI» и «Swimming cat».

Скачать локализацию можно по ссылке с нашего сайта

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ilya6969

Спасибо за топчик озвучку, с женой кайфово проходили

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