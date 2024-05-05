Mechanics VoiceOver показали больше закулисья озвучки It Takes Two

Локализация игры It Takes Two от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver вышла несколько месяца назад, но Механики продолжают делиться процессом записи
В новом бэкстейдже можно увидеть процесс записи Константина Карасика (Коди), Вероники Саркисовой (Мэй), Юрия Романова (Лягушка), Марии Бакиной (Лягушка) и Диляры Хамитовой (Роуз)
Дорогие подписчики, всех с майскими праздниками! Надеемся, они у вас проходят хорошо. Мы вот, например, несмотря на праздники во всю трудимся и готовим для вас много интересного, так что уже скоро можете ожидать приятные сюрпризы.
Ну а пока мы подготовили для вас не менее приятный и интересный бэкстейдж по нашей локализации It Takes Two. В нём вы сможете увидеть, как записывались некоторые из ролей для этой замечательной кооперативной игры и заглянуть за кулисы русского дубляжа. За запись актёров благодарим наших коллег из студии «RavenCat», «KANSAI» и «Swimming cat».
Скачать локализацию можно по ссылке с нашего сайта
Спасибо за топчик озвучку, с женой кайфово проходили