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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.9 655 оценок

Официально: демоны и ангелы из Diablo 4 вторглись в мир Call of Duty

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Gutsz
Новости

Ранее утечка подтвердилась, и фанатов Call of Duty ждет необычная коллаборация с мрачным ролевым экшеном Diablo 4. Компания Activision опубликовала трейлер, который официально подтверждает появление демонов и ангелов в зоне боевых действий. Мать Обмана и Госпожа Предательства — Лилит уже доступна в Modern Warfare 2 и Warzone, а позднее к ней присоединится ангел Инарий.

Как выглядит демонесса в шутере, можно увидеть из опубликованного выше ролика. Скин Лилит входит в платный набор, который можно приобрести во внутриигровом магазине шутера. Вместе с ней игроки также получат тематические скины для TR-76, ISO 45, транспортного средства, уникальную анимацию, брелок и другие косметические предметы.

Инарий появится в Modern Warfare 2 и Warzone позднее, его обещают добавить 26 октября, а до этого в игру начнется уникальное событие с Эшем из "Зловещих мертвецов" и другими персонажами, которым предстоит сражаться с зомби.

Напомним, ранее в шутер были добавлены культовые дробовики из Doom с уникальной анимацией.

Все эти скины будут доступны также в Call of Duty: Modern Warfare 3, релиз которой состоится 10 ноября на ПК и консолях.

-9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kamishini1993

Как же это нелепо смотрится, уровень любой бесплатной мобилки достигнут

9
JustA_NiceGuy

А зомби в колде не нелепо?)

0
GraF68ru

Ну и бред, вместо милитари шутера ссаная клоунада из котов, терминаторов, реперов, теперь еще и фэнтези.

6
Zloy_Parkur

Ну и треш...

3
1barac9U7ada7

Народ ну чё не так то с вами? Когда всяких анимешек операторами делают типа норм, певичек, рэперов-наркоманов, футболистов там разных. А когда олдскульная годнота подъехала типа фу? Теперь операторы есть в виде одной из самых популярных игр планеты: Diablo 4, Doom, ларка, Эш на подходе. Событие призраки начинается, БЕТА проходит. Ну всё как мы любим) Не унывай, ВСЁ будет

-1
RickeyIMBA

Скин ларки нарисован убого, тут норм но вообще не в тему) всякие кринж звезды хотя бы реальные люди а не супер демоны

0
JustA_NiceGuy

Нытьё на PG давно в крови.

0