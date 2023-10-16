Официально: демоны и ангелы из Diablo 4 вторглись в мир Call of Duty

Ранее утечка подтвердилась, и фанатов Call of Duty ждет необычная коллаборация с мрачным ролевым экшеном Diablo 4. Компания Activision опубликовала трейлер, который официально подтверждает появление демонов и ангелов в зоне боевых действий. Мать Обмана и Госпожа Предательства — Лилит уже доступна в Modern Warfare 2 и Warzone, а позднее к ней присоединится ангел Инарий.
Как выглядит демонесса в шутере, можно увидеть из опубликованного выше ролика. Скин Лилит входит в платный набор, который можно приобрести во внутриигровом магазине шутера. Вместе с ней игроки также получат тематические скины для TR-76, ISO 45, транспортного средства, уникальную анимацию, брелок и другие косметические предметы.
Инарий появится в Modern Warfare 2 и Warzone позднее, его обещают добавить 26 октября, а до этого в игру начнется уникальное событие с Эшем из "Зловещих мертвецов" и другими персонажами, которым предстоит сражаться с зомби.
Напомним, ранее в шутер были добавлены культовые дробовики из Doom с уникальной анимацией.
Все эти скины будут доступны также в Call of Duty: Modern Warfare 3, релиз которой состоится 10 ноября на ПК и консолях.
Как же это нелепо смотрится, уровень любой бесплатной мобилки достигнут
А зомби в колде не нелепо?)
Ну и бред, вместо милитари шутера ссаная клоунада из котов, терминаторов, реперов, теперь еще и фэнтези.
Ну и треш...
Народ ну чё не так то с вами? Когда всяких анимешек операторами делают типа норм, певичек, рэперов-наркоманов, футболистов там разных. А когда олдскульная годнота подъехала типа фу? Теперь операторы есть в виде одной из самых популярных игр планеты: Diablo 4, Doom, ларка, Эш на подходе. Событие призраки начинается, БЕТА проходит. Ну всё как мы любим) Не унывай, ВСЁ будет
Скин ларки нарисован убого, тут норм но вообще не в тему) всякие кринж звезды хотя бы реальные люди а не супер демоны
Нытьё на PG давно в крови.