Представлена статистика по количеству игроков серии Call of Duty на каждой платформе ©

Во время разбирательства по поводу приобретения Activision Blizzard была приведена статистика по количеству игроков серии Call of Duty на каждой платформе. Из нее следует, что серия наиболее популярна на мобильных устройствах.

Информация, о которой идет речь, взята из интервью с генеральным директором Activision Blizzard Бобби Котиком, которое как раз состоялось во время слушаний по делу FTC против Microsoft. Данные, между тем, были позже собраны и представлены более широкой аудитории редактором TweakTown Дереком Стриклендом.

В целом, серия игр Call of Duty привлекает 70 миллионов пользователей в день. Более половины из этого числа - игроки мобильной версии игры, Call of Duty: Mobile.

Ежедневно перед экранами смартфонов и планшетов в нее играют 35,7 миллиона человек.

ПК занимают второе место по активности. PlayStation занимает лишь третье место.

Журналист также отметил еще один интересный факт. Взглянув на цифры количества уникальных пользователей, можно увидеть, что Call Of Duty имеет значительную долю в сборе людей перед консолями PlayStation.