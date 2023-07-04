Представлена статистика по количеству игроков серии Call of Duty на каждой платформе

Во время разбирательства по поводу приобретения Activision Blizzard была приведена статистика по количеству игроков серии Call of Duty на каждой платформе. Из нее следует, что серия наиболее популярна на мобильных устройствах.
Информация, о которой идет речь, взята из интервью с генеральным директором Activision Blizzard Бобби Котиком, которое как раз состоялось во время слушаний по делу FTC против Microsoft. Данные, между тем, были позже собраны и представлены более широкой аудитории редактором TweakTown Дереком Стриклендом.
- В целом, серия игр Call of Duty привлекает 70 миллионов пользователей в день. Более половины из этого числа - игроки мобильной версии игры, Call of Duty: Mobile.
- Ежедневно перед экранами смартфонов и планшетов в нее играют 35,7 миллиона человек.
- ПК занимают второе место по активности. PlayStation занимает лишь третье место.
Журналист также отметил еще один интересный факт. Взглянув на цифры количества уникальных пользователей, можно увидеть, что Call Of Duty имеет значительную долю в сборе людей перед консолями PlayStation.
- В первом квартале 2023 года серия привлекала максимум 15,69 миллионов игроков в месяц.
- Данные, опубликованные Statistica, свидетельствуют о том, что в марте 2023 года у консолей Sony было 108 миллионов уникальных пользователей (это совпадает с данными, опубликованными Дереком Стриклендом).
- Таким образом, это показывает, что примерно 15% пользователей PlayStation хотя бы раз играли в Call Of Duty в начале этого года.
51% Mobile... Ну теперь понятно, куда серия ориентируется и почему получили, что получили
Между прочим, Call of Duty очень даже хороша. Управление удобное, геймплей - те же Modern Warfare и Black Ops.
Где тот чел, который доказывал мне что на Xbox и PS одинаковое кол-во игроков в CoD? Вот тебе статистика лол вдвое больше.
Неплохая колда, сыграть вечерок под пиво в онлайне, при том что я пропустил mw19, ну и правильно игра то просто сочилась русофобской пропагандой
Даже исконно-православный Atomic Heart просто сочится русофобской пропагандой, с чего бы американцам любить русских?
где в Atomic Heart русофобия?