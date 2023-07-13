Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 наконец-то начали работать над исправлением игр ©

На протяжении долгого времени сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вместе с его бесплатной версией Warzone 2.0 страдают от серьезных ошибок. Сообщество игроков уже давно просит исправить баги в шутерах, однако вместо этого разработчики решили выпустить неожиданный кроссовер с сериалом "Пацаны". Чтобы хоть немного снизить гнев со стороны пользователей, студия Infinity Ward заявила, что читает отзывы и немедленно приступает к исправлению игр.

Как заявили разработчики, на днях Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 получили патчи, которые уже содержат ряд важных исправлений. Тем не менее, это далеко не всё, что готовит игрокам Infinity Ward. Прямо сейчас команда изучает баг с БПЛА, а также ошибки в интерфейсе обеих игр. Кроме этого, разработчики обещают в кратчайшие сроки выпустить новое обновление для игр, целью которого будет повышение производительности на некоторых конфигурациях ПК.

Судя по реакции в сообществе, многие игроки очень надеются на исправление ошибки с БПЛА. Этот баг сильно влиял на результаты матча, поскольку он превращал обычное БПЛА в продвинутую версию, которая отмечала точное положение противников в течение очень длительного промежутка времени.