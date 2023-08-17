Activision показала атмосферный геймплейный трейлер и первые скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3 ©

В 20:30 на серверах Call of Duty: Warzone стартовало событие ведущее к полноценной премьере Call of Duty: Modern Warfare 3, и уже есть подробности о релизе.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября, но, купив игру заблаговременно, вы сможете ознакомиться с кампанией еще до релиза. Также подтверждена важная деталь для владельцев консолей PlayStation - на PS5 и PS4 вы получите ранний доступ к открытому бета-тестированию.

Стандартное издание Call of Duty: Modern Warfare 3 будет доступно за 70 долларов - за эту цену вы получите доступ к версии для разных поколений (PS5 + PS4, ранний доступ к кампании, ранний доступ к открытому бета-тестированию, пакет Operator Soap). С другой стороны, за 100 долларов вы получите издание Vault Edition, в котором дополнительно будут доступны 2 хранилища с оружием, Black Cell (1 сезон), пропуск 30 уровней и пакет Nemesis Operator Pack.

Activision официально подтвердила возвращение карт 2009 года, но поклонники также могут рассчитывать на появление 12 новых локаций в сезонах игр. Игроки могут приготовиться к "совершенно новому открытому миру с зомби" - 2023 год получит самый большой режим с бегущими мертвецами в истории серии Call of Duty:

В прямом сиквеле Call of Duty: Modern Warfare 2 капитан Прайс и ударная группа 141 сталкиваются с серьезной угрозой. Ультранационалист и военный преступник Владимир Макаров расширяет свое влияние в разных уголках мира, втягивая членов "Ударной группы 141" в столкновение, которого они никак не ожидали.