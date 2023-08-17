Activision показала атмосферный геймплейный трейлер и первые скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3

В 20:30 на серверах Call of Duty: Warzone стартовало событие ведущее к полноценной премьере Call of Duty: Modern Warfare 3, и уже есть подробности о релизе.
Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября, но, купив игру заблаговременно, вы сможете ознакомиться с кампанией еще до релиза. Также подтверждена важная деталь для владельцев консолей PlayStation - на PS5 и PS4 вы получите ранний доступ к открытому бета-тестированию.
Стандартное издание Call of Duty: Modern Warfare 3 будет доступно за 70 долларов - за эту цену вы получите доступ к версии для разных поколений (PS5 + PS4, ранний доступ к кампании, ранний доступ к открытому бета-тестированию, пакет Operator Soap). С другой стороны, за 100 долларов вы получите издание Vault Edition, в котором дополнительно будут доступны 2 хранилища с оружием, Black Cell (1 сезон), пропуск 30 уровней и пакет Nemesis Operator Pack.
Activision официально подтвердила возвращение карт 2009 года, но поклонники также могут рассчитывать на появление 12 новых локаций в сезонах игр. Игроки могут приготовиться к "совершенно новому открытому миру с зомби" - 2023 год получит самый большой режим с бегущими мертвецами в истории серии Call of Duty:
В прямом сиквеле Call of Duty: Modern Warfare 2 капитан Прайс и ударная группа 141 сталкиваются с серьезной угрозой. Ультранационалист и военный преступник Владимир Макаров расширяет свое влияние в разных уголках мира, втягивая членов "Ударной группы 141" в столкновение, которого они никак не ожидали.
ну че пацаны, кушать подано
Прикольно, но продавать аддон по цене выше, чем оригинальный mw2... Ну и трейлер отдыхает...
Трейлер MW 2 был атмосферный!
Совсем охренели, Ладно MW2 ждали почти 3 года и стоила в тенге 26к. А тут считай ДЛС обычное издание за 33к тенге ...Выкусите ублюдки!
согласен, пожалел что отдал за мв2 бабосы
Саундтрек тащит
и шо , не будет прикола типо кто имел МВ2 купленный тот получит МВ3 за пол цены? Играл в МВ19 оч понравился МП огонь и в КолдВар тоже все круто , но вангуард захейтили и не покупал и мв2 не покупал тоже из-за хейта какого то. Я вообще думал что будет колда от треарч и ее куплю , т.к у треарч лучше получается калду делать , а так мв2 Длс уже какое то было к мв19 и тут длц за 60 баксов для длц за 60 баксов.
Valut ваще за 100 идет. Лоль)
Сделали бы возможность скачать бесплатно
Лол, уже даже по трейлеру понятно, что 3ьей мировой войны не будет и бравые американские (Ладно-ладно! Межнациональные и, главное, межгендерные) вояки всё предотвратят в самый последний момент. В то время как уже во второй части оригинальной серии мы браво и эпично отстаивали Белый Дом, а в третьей части - уже воевали на улицах Нью Йорка, Парижа, Берлина и прочих крупнейших столиц мира. Мда, сдулся Макаров, как впрочем и "новая" Infinity Ward.
А выставлять по сути тупую перепродажу ВСЕХ старых культовых карт как что-то хорошее - это просто 11/10. Ещё и за полноценные 70 баксов! Просто аплодирую стоя, как же Филе Спенсеру с этим приобретением повезло!
Кажется, по сюжету, опять будут "злые русские"? В трейлере, момент на 1:39, даже выделил красным цветом.
Upd.: про миссию "Ни слова по-русски" из Call of Duty: Modern Warfare 2 я в курсе.
Так называется миссия из оригинальной MW2 2009г. с расстрелом русских в аэропорту
Сразу видно ньюфага)))))
4090 моя вытянет же по идее в 4к на олед hdr 4к 120 гц
нет только 5090 не ниже и памяти озу терабаит .
🤡, ты под каждым постом будешь писать это?
видно будет
Где надо "повыёживаться" и пытаться окупить свою карту хотя бы тем, чтобы просто про неё сказать 🤡
Удали себе часть ребер, ну так чисто для таких комментов.