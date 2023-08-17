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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
6.1 60 оценок

Activision показала атмосферный геймплейный трейлер и первые скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3

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butcher69
Новости

В 20:30 на серверах Call of Duty: Warzone стартовало событие ведущее к полноценной премьере Call of Duty: Modern Warfare 3, и уже есть подробности о релизе.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября, но, купив игру заблаговременно, вы сможете ознакомиться с кампанией еще до релиза. Также подтверждена важная деталь для владельцев консолей PlayStation - на PS5 и PS4 вы получите ранний доступ к открытому бета-тестированию.

Стандартное издание Call of Duty: Modern Warfare 3 будет доступно за 70 долларов - за эту цену вы получите доступ к версии для разных поколений (PS5 + PS4, ранний доступ к кампании, ранний доступ к открытому бета-тестированию, пакет Operator Soap). С другой стороны, за 100 долларов вы получите издание Vault Edition, в котором дополнительно будут доступны 2 хранилища с оружием, Black Cell (1 сезон), пропуск 30 уровней и пакет Nemesis Operator Pack.

Activision официально подтвердила возвращение карт 2009 года, но поклонники также могут рассчитывать на появление 12 новых локаций в сезонах игр. Игроки могут приготовиться к "совершенно новому открытому миру с зомби" - 2023 год получит самый большой режим с бегущими мертвецами в истории серии Call of Duty:

В прямом сиквеле Call of Duty: Modern Warfare 2 капитан Прайс и ударная группа 141 сталкиваются с серьезной угрозой. Ультранационалист и военный преступник Владимир Макаров расширяет свое влияние в разных уголках мира, втягивая членов "Ударной группы 141" в столкновение, которого они никак не ожидали.

+ ещё 2 картинки
-11
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Ray Liotta

ну че пацаны, кушать подано

1
Listoman

Прикольно, но продавать аддон по цене выше, чем оригинальный mw2... Ну и трейлер отдыхает...

1
dangerous_beast

Трейлер MW 2 был атмосферный!

Совсем охренели, Ладно MW2 ждали почти 3 года и стоила в тенге 26к. А тут считай ДЛС обычное издание за 33к тенге ...Выкусите ублюдки!

0
MeduzaRUS

согласен, пожалел что отдал за мв2 бабосы

1
Punisher1

Саундтрек тащит

1
StrelitziaReg

и шо , не будет прикола типо кто имел МВ2 купленный тот получит МВ3 за пол цены? Играл в МВ19 оч понравился МП огонь и в КолдВар тоже все круто , но вангуард захейтили и не покупал и мв2 не покупал тоже из-за хейта какого то. Я вообще думал что будет колда от треарч и ее куплю , т.к у треарч лучше получается калду делать , а так мв2 Длс уже какое то было к мв19 и тут длц за 60 баксов для длц за 60 баксов.

0
Glukinc

Valut ваще за 100 идет. Лоль)

0
DisheveledZerrick

Сделали бы возможность скачать бесплатно

0
DEAD S.n.A.k.e.

Лол, уже даже по трейлеру понятно, что 3ьей мировой войны не будет и бравые американские (Ладно-ладно! Межнациональные и, главное, межгендерные) вояки всё предотвратят в самый последний момент. В то время как уже во второй части оригинальной серии мы браво и эпично отстаивали Белый Дом, а в третьей части - уже воевали на улицах Нью Йорка, Парижа, Берлина и прочих крупнейших столиц мира. Мда, сдулся Макаров, как впрочем и "новая" Infinity Ward.

А выставлять по сути тупую перепродажу ВСЕХ старых культовых карт как что-то хорошее - это просто 11/10. Ещё и за полноценные 70 баксов! Просто аплодирую стоя, как же Филе Спенсеру с этим приобретением повезло!

-2
Избранный Белиара

Кажется, по сюжету, опять будут "злые русские"? В трейлере, момент на 1:39, даже выделил красным цветом.

Upd.: про миссию "Ни слова по-русски" из Call of Duty: Modern Warfare 2 я в курсе.

-4
dangerous_beast

Так называется миссия из оригинальной MW2 2009г. с расстрелом русских в аэропорту

5
Desmond72Miles

Сразу видно ньюфага)))))

1
Protocol10

4090 моя вытянет же по идее в 4к на олед hdr 4к 120 гц

-15
Антидепрессант Док

нет только 5090 не ниже и памяти озу терабаит .

1
MeduzaRUS

🤡, ты под каждым постом будешь писать это?

6
Protocol10 MeduzaRUS

видно будет

-6
Merelone MeduzaRUS

Где надо "повыёживаться" и пытаться окупить свою карту хотя бы тем, чтобы просто про неё сказать 🤡

3
Glukinc

Удали себе часть ребер, ну так чисто для таких комментов.

0