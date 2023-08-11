Call of Duty: Modern Warfare 3 может не выйти на Xbox One ©

Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 3 ранее на этой неделе, но, поскольку до полного раскрытия шутера от первого лица еще несколько дней, мы еще многое не знаем о новой игре в серии. Например, еще не было официально подтверждено, для каких платформ будет запущена игра.

Как заметил @TheGamingRevo3, на странице Call of Duty: Modern Warfare 3 в Xbox Store упоминается только Xbox Series X/S как платформа, на которую она выйдет, что указывает на то, что игра не будет запущена на Xbox One. С другой стороны, в трейлере игры, загруженном на официальный канал PlayStation на YouTube, в названии упоминаются как PS5, так и PS4.

В настоящее время Activision официально не сообщила, для каких платформ будет выпущена Modern Warfare 3, что вызвало некоторую путаницу. Хотя возможно, что отсутствие упоминания Xbox One на странице игры в магазине Xbox — это просто ошибка, на данный момент кажется, что игра будет кросс-генной на PlayStation, но не на Xbox.

Полное раскрытие шутера запланировано на 17 августа, так что нам не придется долго ждать, чтобы получить хоть какую-то ясность по этому поводу.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября. Activision подтвердила, что игроки смогут перенести свои скины и покупки из Modern Warfare 2 в предстоящее продолжение.