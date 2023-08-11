Call of Duty: Modern Warfare 3 может не выйти на Xbox One

Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 3 ранее на этой неделе, но, поскольку до полного раскрытия шутера от первого лица еще несколько дней, мы еще многое не знаем о новой игре в серии. Например, еще не было официально подтверждено, для каких платформ будет запущена игра.
Как заметил @TheGamingRevo3, на странице Call of Duty: Modern Warfare 3 в Xbox Store упоминается только Xbox Series X/S как платформа, на которую она выйдет, что указывает на то, что игра не будет запущена на Xbox One. С другой стороны, в трейлере игры, загруженном на официальный канал PlayStation на YouTube, в названии упоминаются как PS5, так и PS4.
В настоящее время Activision официально не сообщила, для каких платформ будет выпущена Modern Warfare 3, что вызвало некоторую путаницу. Хотя возможно, что отсутствие упоминания Xbox One на странице игры в магазине Xbox — это просто ошибка, на данный момент кажется, что игра будет кросс-генной на PlayStation, но не на Xbox.
Полное раскрытие шутера запланировано на 17 августа, так что нам не придется долго ждать, чтобы получить хоть какую-то ясность по этому поводу.
Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября. Activision подтвердила, что игроки смогут перенести свои скины и покупки из Modern Warfare 2 в предстоящее продолжение.
Microsoft купили Activision и делают искусственное устаревание ХО в пользу XS. Что тут непонятного?
Не думаю что они делают искусственное устаревание, скорее ошибка. Выпускать игру на PS4, но не делать на Xbox One плохо для репутации консоли. Так как потенциальный покупатель PS5 или Xbox Series X/S учтет этот пример, и решит что PS прослужит дольше. Чисто мое мнение. Если захотят искусственно убрать консоли то уберут обе.
Оно может вообще не выходить. Всё равно ни чего нового нет.
Вангую, также не выйдет в РФ и Белоруссии, можете не благодарить.
Это жесть, пора уже только на PS5 и Xbox Series X выпускать игры. Microsoft конечно подложила свинью со своей Series S, на консолях и так графон не блещет, так ещё разрабам приходится ориентироваться на этот огрызок, тормозя игровую индустрию.
Из серии, я купил себе PS5, значит у всех теперь PS5. Не по христиански!