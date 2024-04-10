Фанаты Call of Duty раскритиковали новое оружие - его продают за $80

В рамках коллаборации с фильмом «Годзилла и Конг: Новая империя» в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone добавили эксклюзивную перчатку B.E.A.S.T. Glove, вдохновленную лентой. Фанаты остались разочарованы новинкой и обрушились с критикой на разработчиков — оказалось, предмет совсем не стоит своих денег.
Чтобы получить уникальное оружие ближнего боя, геймерам нужно приобрести четыре набора тематических скинов, каждый из которых стоит примерно $20 (1,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС). Таким образом, ради B.E.A.S.T. Glove пользователи должны потратить около $80 (7,4 тыс. рублей). Это дороже, чем базовое издание Modern Warfare 3, которое в Steam можно купить за $70 (6,5 тыс. рублей).
Те, кто все же решился и отдал крупную сумму за предмет, заявили, что он совершенно не оправдывает высокую цену. Геймеры ждали уникальных добиваний или чего-то подобного, но получили лишь интересную анимацию осмотра оружия. Разочаровало их и то, что на новинку нельзя нанести камуфляж.
«У меня было много лишних денег, которые я мог потратить, поэтому я решил купить B.E.A.S.T. Glove <...>. Черт побери, оно того не стоило. Единственный плюс — уникальная анимация осмотра и получаемое удовольствие от ударов по соперникам. Но ничего особенного эта перчатка не делает», — xGrimaulOnXboxx.
«$80 за уникальное оружие ближнего боя того не стоит. За эту цену я могу купить несколько ААА-игр, в которых могу развлекаться часами. Но тратить такие деньги, чтобы оружие или мой оперативник выглядели как-то по-другому — это безумие», — dam0430.
«За $80 я ожидал, что у предмета будет какая-то собственная анимация. А это просто боксерская перчатка в виде обезьяньей лапы», — sippsay.
9 апреля Activision объявила, что заблокировала около 27 тыс. читерских аккаунтов в Call of Duty за прошедшие в начале апреля бесплатные выходные. Сейчас команда готовится к новой волне банов и трудится над улучшением безопасности.
Для такого "фистинга" нужно было ставить цену 300$, если вы поняли о чём я;)
Ахахах, красава, как там в 2019?
Намного лучше, чем в последующих годах.
За 80 баксов и в реале можно оружие купить...
У Таноса что-ли отняли? Лол.
За эти деньги можно купить полноценную качественную игру или самому сделать.
Пф, не хочешь - не бери, критикуешь - предлагай, спрос рождает предложение.
Предлагаю-не ставить ценник в 80 баксов за модельку оружия с парой убогих анимаций
Фанаты кээсачки за тысячи баксов скины покупают, а тут нищенки зажали 80 дилдоров СШП.
как по мне красиво, уже купил и бегаю с этим кулачком