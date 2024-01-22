Геймеры обнаружили скрытые изменения в уроне в Modern Warfare 3 после недавнего обновления

На днях сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 и королевская битва Warzone 2 получили массивное обновление первого сезона. Разработчики из студии Sledgehammer Games внесли масштабные изменения в баланс оружия и исправили известные ошибки в этом патче. Однако обновление было встречено игроками с неоднозначностью, так как оно создало больше проблем, чем решений. И вот теперь, как выяснилось, оно также включало в себя скрытые изменения. Геймерам удалось выяснить, что было изменено в игре после последнего обновления.
Одним из неожиданных изменений стал урон. По словам игроков, обновление изменило значения урона для некоторого оружия. Хотя этот параметр фактически не влияет на игровой процесс, поскольку скорость убийства осталась прежней. Тем не менее, игроки нашли странным, что разработчики решили утаивать подобные изменения. Вот другие скрытые изменения в этом патче, которые удалось обнаружить игрокам:
- Здоровье манекенов на полигоне увеличено с 100 до 150 (стандартное значение HP в MW3).
- Изменен темп стрельбы очередей (характеристики не изменились, просто разработчики теперь отображают значения урона).
- Почти у каждого оружия в игре изменена расширенная статистика отдачи. Цифры изменились, но после тестирования (до и после патча) заметных изменений не произошло.
- Значения урона WSP-9 SMG снижены на больших дистанциях. В режиме "Хардкор" изменения более существенны, так как теперь для уничтожения тела за пределами 38 метров требуется два выстрела (раньше это было одно попадание в HC в любом месте, независимо от места попадания).
Изменения для Штормендера:
- Оружие теперь может уничтожать буровые заряды.
- Оружие теперь может уничтожить надувную приманку.
- Может противостоять дымовым дронам, сбрасывающим воздух.
Теперь вы можете нацеливаться на роевые дроны и уничтожать их (125 очков за каждого уничтоженного дрона).
- Серия крылатых ракет не может быть нацелена или уничтожена оружием после обновления.
- После обновления серия Overwatch Helo не может быть нацелена или отключена/повреждена оружием.
- Серия Chopper Gunner не может быть нацелена или отключена/повреждена оружием после обновления.
- Полоса вертикального взлета и посадки не может быть нацелена или отключена/повреждена оружием после обновления.
- После обновления Уилсона теперь нельзя отключить оружием.
ну чучуть не дописали, в лом просто было