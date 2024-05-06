По слухам, события Resident Evil 9 развернутся на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром

За последние несколько лет появилось множество слухов о Resident Evil 9, следующей части популярной франшизы от Capcom. На днях мы узнали слух о примерной дате выхода, а сегодня мы узнали о месте действия предстоящей игры.
Хотя Capcom еще официально не анонсировала название игры, Dusk Golem, известный инсайдер, который в прошлом неоднократно публиковал информацию о Resident Evil, недавно указал, что выйдет в начале 2025 года. А местом действия будет остров в Юго-Восточном Азиатском море.
Вымышленный сельский город на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром.
В мае 2021 года вышла последняя номерная часть серии (если не считать ремейки), под названием Resident Evil Village. Восьмая часть продолжила сюжет Resident Evil 7: Biohazard, игры, которая внесла ряд изменений во франшизу и представила нового протагониста.
После выхода Resident Evil 8 был выпущен ремейк Resident Evil 4.
А может разбавите для начала Dino Crisis-ом ?
в опросах от капкомов он лидирует. Думаю они взяли на заметку, а мб уже и начали разработку. Лично мне бы хотелось римэйки двух первых
Двойки не надо, это треш
Допустим. Звучит интересно.
Если верить информации летом будет анонс. Вот тогда и увидим где будет происходить сюжет.
На самом деле очень хотелось что бы действия резика проходили на каком нибудь огромном корабле лаборатории (сразу вспоминается исследовательское судно из фильма Вирус 1999) конечно нечто похожее уже было в Revelations но там сама игра не очень проработана ну и враги унылые, ну ещё конечно прикольные локации на корабле были в RE5 и шикарная миссия за аду в RE6,но хочется что бы всё было максимально и полноценно проработано,и Capcom это отлично умеет делать, их последний ремейк RE 4 просто шедеврален.
Cold Fear?))
Сомнительно но
Бердянск. // Василий Лагутин
Ну и чего там интересного?
// Василий Лагутин
Ответ поставил меня в тупик.
ааатататата. это будет интересно!
Мне очень хочется какой нибудь город. Что были магазины, чтоб можно было в них зайти, чтоб там лежали ресурсы, может даже пушки. и чтоб был вид от первого лица.
И лазерный прицел по дефолту у каждой валыны.
Да ну нахер этот Сингапур. Это провал однозначно.
От первого лица же будет?
А есть какая-то проблема?
Нет
Просто есть люди которых это напрягает
Так ты всю жизнь от первого лица живёшь.
Матерь Веранда вернётся?
Как же пох начали конверр пилить
После 5ой серия досвидания полностью.
Ну кому как. Хоть в седьмой части, вместо зомбей каннибалы, зато она довольно хоррорная
Кормят одним и тем же дерьмом столько времени, а подпивасы и рады)
Resident Evil Village не понравилась 7 часть на порядок лучше! не дай бог как деревня будит
Да бог восьмёрка на голову выше семёрки