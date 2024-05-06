По слухам, события Resident Evil 9 развернутся на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром

За последние несколько лет появилось множество слухов о Resident Evil 9, следующей части популярной франшизы от Capcom. На днях мы узнали слух о примерной дате выхода, а сегодня мы узнали о месте действия предстоящей игры.

Хотя Capcom еще официально не анонсировала название игры, Dusk Golem, известный инсайдер, который в прошлом неоднократно публиковал информацию о Resident Evil, недавно указал, что выйдет в начале 2025 года. А местом действия будет остров в Юго-Восточном Азиатском море.

Вымышленный сельский город на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром.

В мае 2021 года вышла последняя номерная часть серии (если не считать ремейки), под названием Resident Evil Village. Восьмая часть продолжила сюжет Resident Evil 7: Biohazard, игры, которая внесла ряд изменений во франшизу и представила нового протагониста.

После выхода Resident Evil 8 был выпущен ремейк Resident Evil 4.