ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 126 оценок

По слухам, события Resident Evil 9 развернутся на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром

butcher69
Новости

За последние несколько лет появилось множество слухов о Resident Evil 9, следующей части популярной франшизы от Capcom. На днях мы узнали слух о примерной дате выхода, а сегодня мы узнали о месте действия предстоящей игры.

Хотя Capcom еще официально не анонсировала название игры, Dusk Golem, известный инсайдер, который в прошлом неоднократно публиковал информацию о Resident Evil, недавно указал, что выйдет в начале 2025 года. А местом действия будет остров в Юго-Восточном Азиатском море.

Вымышленный сельский город на острове в море Юго-Восточной Азии, вдохновленный Сингапуром.

В мае 2021 года вышла последняя номерная часть серии (если не считать ремейки), под названием Resident Evil Village. Восьмая часть продолжила сюжет Resident Evil 7: Biohazard, игры, которая внесла ряд изменений во франшизу и представила нового протагониста.

После выхода Resident Evil 8 был выпущен ремейк Resident Evil 4.

23
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Egik81

А может разбавите для начала Dino Crisis-ом ?

7
FRYZEQ

в опросах от капкомов он лидирует. Думаю они взяли на заметку, а мб уже и начали разработку. Лично мне бы хотелось римэйки двух первых

1
darkMarshall FRYZEQ

Двойки не надо, это треш

-1
Кей Овальд

Допустим. Звучит интересно.

4
DanteVesker

Если верить информации летом будет анонс. Вот тогда и увидим где будет происходить сюжет.

1
saa0891

На самом деле очень хотелось что бы действия резика проходили на каком нибудь огромном корабле лаборатории (сразу вспоминается исследовательское судно из фильма Вирус 1999) конечно нечто похожее уже было в Revelations но там сама игра не очень проработана ну и враги унылые, ну ещё конечно прикольные локации на корабле были в RE5 и шикарная миссия за аду в RE6,но хочется что бы всё было максимально и полноценно проработано,и Capcom это отлично умеет делать, их последний ремейк RE 4 просто шедеврален.

1
darkMarshall

Cold Fear?))

1
Punisher1

Сомнительно но

0
Пользователь ВКонтакте

Бердянск. // Василий Лагутин

0
hpi

Ну и чего там интересного?

0
Пользователь ВКонтакте hpi

// Василий Лагутин

0
hpi Пользователь ВКонтакте

Ответ поставил меня в тупик.

0
FRYZEQ

ааатататата. это будет интересно!

0
Никита Дроздоvv

Мне очень хочется какой нибудь город. Что были магазины, чтоб можно было в них зайти, чтоб там лежали ресурсы, может даже пушки. и чтоб был вид от первого лица.

0
hpi

И лазерный прицел по дефолту у каждой валыны.

1
hpi

Да ну нахер этот Сингапур. Это провал однозначно.

0
Real Slim Shady

От первого лица же будет?

0
Никита Дроздоvv

А есть какая-то проблема?

0
Real Slim Shady Никита Дроздоvv

Нет

0
Никита Дроздоvv Real Slim Shady

Просто есть люди которых это напрягает

0
hpi Никита Дроздоvv

Так ты всю жизнь от первого лица живёшь.

0
FroZZyChannel

Матерь Веранда вернётся?

-1
Twitch Stream Moments

Как же пох начали конверр пилить

-2
Thinker_724

После 5ой серия досвидания полностью.

-7
K0t Felix

Ну кому как. Хоть в седьмой части, вместо зомбей каннибалы, зато она довольно хоррорная

0
nadograda

Кормят одним и тем же дерьмом столько времени, а подпивасы и рады)

-7
Ezdeaz

Resident Evil Village не понравилась 7 часть на порядок лучше! не дай бог как деревня будит

-11
Никита Дроздоvv

Да бог восьмёрка на голову выше семёрки

7