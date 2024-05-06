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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 167 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 получит поддержку DLSS и FSR - Даниэль Вавра рассказал о текущей оптимизации игры

AceTheKing
Новости

Сегодня геймдизайнер предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра поделился информацией о том, что игра получит поддержку технологий DLSS и FSR - правда не уточнил какие версии технологий будут в игре.

Вавра сообщил, что на его PC с RTX 4080S/7950X3D игра работает в 4K/60 FPS на очень высоких настройках и в 40 FPS на эпических настройках. При этом, по его словам, оптимизация игры еще далека от завершения, разработчики из Warhorse Studios продолжают работать над оптимизацией игры - она обязательно станет работать лучше к релизу.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет в конце 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
wdymBro
RTX 4080S/7950X3D

Как приговор "работничкам" на штеуде. 👍

1
SoRaS3

Кстати, первая часть имеет хорошую отзывчивость управления под 35 фпс.

1
wdymBro SoRaS3

Не буду спорить, мб, не играл в нее толком, сеттинг не мой.

0
Unicorling

Я вот сколько ПК не обновлял, всё равно в ратае просадки ночью в нижней части города, да и днём бывают. Надеюсь во второй части будет получше

0
Без негатива

Надейся, разработчики те же, как и движок

0
Mystik_86

и какой же сейчас конфиг?

0
Unicorling Mystik_86

5600x, 3080ti, 32gb ddr4 3600, до этого был 2600х, до этого гтх1080 и 2600к, ощущение, что не сильно что-то менялось, ну разве что глобально фпс вырос, но стоит собратся кучи неписей, то всё, начинает подёргивать

0
Fenharell Unicorling

потому что 1я часть на таком движке, которому плевать на проц.

0
Unicorling Fenharell

По ходу на видяху тоже плевать

0
Без негатива
Вавра сообщил, что на его PC с RTX 4080S/7950X3D игра работает в 4K/60 FPS

Рад за него, когда всем остальным игрокам такой же подарит для игры в свой шедевр? А то первая часть до сих пор нормально не работает

0
Mystik_86

так dlss будет, в чем проблема?

-2
Fenharell Mystik_86

в том что играть в 1080р с длсс это пздц

0
SoRaS3 Fenharell

С фср чуть лучше будет. Резкость добавил и норм.

0
Fenharell SoRaS3

в 1080? одинаково убого. Одно мыло другое пиксели.

0
Dinozavrus

что про рус язык слышно?

-2