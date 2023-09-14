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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
6 103 оценки

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 показали карты для сетевого режима, которые оценят фанаты серии

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Sledgehammer Games подтвердили ранние утечки для Call of Duty: Modern Warfare 3. Новый шутер вернет игрокам отреставрированные версии хорошо знакомых карт из оригинальной Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году. В специальном ролике авторы показали все карты для сетевого режима, которые будут доступны для игры в момент релиза игры.

Некоторые показанные карты уже присутствовали в последних частях Call of Duty, однако некоторые из них оставались не тронутыми более 14 лет. Авторы новой Call of Duty: Modern Warfare 3 постарались точно воссоздать локации, сохранив для них классический дизайн с незначительными изменениями, необходимыми для современного геймплея шутера. Римейки карт должны порадовать как давних фанатов серии, так и новичков.

Вот какие карты появятся на релизе:

  • Afghan
  • Derail
  • Estate
  • Favela
  • Highrise
  • Invasion
  • Karachi
  • Quarry
  • Rundown
  • Rust
  • Scrapyard
  • Skidrow
  • Sub Base
  • Terminal
  • Underpass
  • Wasteland
+ ещё 9 картинок

Напомним, недавняя утечка раскрыла особенности обновленной системы перков в игре.

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Саня Шарапов

У фанатов серии это карты куплены и возможно ни раз. Они явно не оценят необходимость купить их ещё раз за 70-100 баксов.

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dangerous_beast

Взяли половину карт из МВ2019. Во гады!
Давайте еще скажите, что в 2024 вы отрубите сервера мв2019.
Обидно канешн, покупаешь мв2, думаешь 2.5 годика тишина будет с выпуском новой серии, а тут опа и высер длс спустя год в виде мв3 и с ценником на 3к выше чем мв2. писец канешн

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