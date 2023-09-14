Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 показали карты для сетевого режима, которые оценят фанаты серии

Разработчики из студии Sledgehammer Games подтвердили ранние утечки для Call of Duty: Modern Warfare 3. Новый шутер вернет игрокам отреставрированные версии хорошо знакомых карт из оригинальной Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году. В специальном ролике авторы показали все карты для сетевого режима, которые будут доступны для игры в момент релиза игры.
Некоторые показанные карты уже присутствовали в последних частях Call of Duty, однако некоторые из них оставались не тронутыми более 14 лет. Авторы новой Call of Duty: Modern Warfare 3 постарались точно воссоздать локации, сохранив для них классический дизайн с незначительными изменениями, необходимыми для современного геймплея шутера. Римейки карт должны порадовать как давних фанатов серии, так и новичков.
Вот какие карты появятся на релизе:
- Afghan
- Derail
- Estate
- Favela
- Highrise
- Invasion
- Karachi
- Quarry
- Rundown
- Rust
- Scrapyard
- Skidrow
- Sub Base
- Terminal
- Underpass
- Wasteland
Напомним, недавняя утечка раскрыла особенности обновленной системы перков в игре.
Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
У фанатов серии это карты куплены и возможно ни раз. Они явно не оценят необходимость купить их ещё раз за 70-100 баксов.
Взяли половину карт из МВ2019. Во гады!
Давайте еще скажите, что в 2024 вы отрубите сервера мв2019.
Обидно канешн, покупаешь мв2, думаешь 2.5 годика тишина будет с выпуском новой серии, а тут опа и высер длс спустя год в виде мв3 и с ценником на 3к выше чем мв2. писец канешн