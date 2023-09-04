Утечка раскрывает особенности новой системы перков в Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 станет первой игрой в серии шутеров, которая войдет в общий лаунчер Call of Duty. Новая игра будет на старте включать поддержку всего вышедшего оружия, оперативников и скинов для Call of Duty: Modern Warfare 2, а также Warzone. Главным же отличием этой части, по словам разработчиков, станет переработанная система перков. Подробности о нововведении в перках поделился автор утечек с ником el_bobberto.
Представленная инсайдером информация подтверждает ранний слух о том, что новая система перков будет включать в себя аксессуары снаряжения игрока. В Call of Duty: Modern Warfare 3 будут реализованы уже знакомые перки, однако они будут привязаны к различным жилетам, перчаткам и даже ботинкам игроков. Вместо традиционных пассивных эффектов от перков, игроки смогут выбирать различные аксессуары, которые будут давать примерно те же способности. Пользователь el_bobberto раскрыл известные ему перки в игре:
Варианты перков:
- Штурмовые перчатки - при прыжках повышается точность и время до ADS.
- Пользовательские перчатки - увеличивается скорость смены оружия.
- Перчатки падальщика - пополнение боеприпасов и метательных ножей с убитых игроков.
- Перчатки специалиста - позволяет дальше бросать снаряжение. Сброшен таймер запала у отброшенных назад гранат.
- Тактические боевые перчатки - позволяют перезаряжать оружие во время спринта.
- Canvas Sneakers - Устраняет звуки шагов.
- Сапоги сталкера - увеличивают скорость передвижения при обстреле и ADS.
- Тактические щитки - увеличивают дистанцию скольжения и позволяют использовать ADS во время скольжения. Увеличивают скорость перехода из одной позиции в другую и скорость передвижения в приседании.
- Ultra Light Boots - увеличивает скорость передвижения и плавания. Уменьшают шум при плавании.
- Кроссовки для бега - увеличивают продолжительность тактового спринта и уменьшают время обновления.
- Climbing Boots - увеличивает скорость лазания и перемещения. Уменьшает урон от падения.
- Gunner Vest - Носит два основных оружия с максимальным боезапасом, но теряет гранаты.
- Жилет гренадера
- Пехотный жилет
- Жилет разведчика
- Тактический жилет
Call of Duty: Modern Warfare 3 поступит в продажу 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Больше деталей о шутере можно будет услышать в рамках трансляции Call of Duty Next — 5 октября, где разработчики расскажут о сетевых режимах.
Как обычно - ни чего нового)
Старые перки перемешают назовут новыми.