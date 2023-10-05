Утечка: геймплей и скриншоты новой Call of Duty: Modern Warfare 3

До публичного бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 3 остается всего несколько дней, но оценить геймплей шутера можно уже сейчас. Бывшие тестировщики проекта стали активно делиться записью игрового процесса новой игры, а также скриншотами. Утечка позволяет увидеть в действии отмену перезарядки, улучшенный спринт и обновленную динамику, которые должны были стать главными нововведениями шутера.
Демонстрации игрового процесса Call of Duty: Modern Warfare 3 делятся пользователями с никами SabaCod2023 и uwuleaker99. Как утверждают игроки, они участвовали в недавнем закрытом тестировании проекта, где была представлена фактически релизная сборка шутера. У них был полный доступ ко всем сетевым режимам, новому оружию и картам.
Вместе с утечкой геймплея игры они также поделились скриншотами. Изображения демонстрируют еще одно важное нововведение Call of Duty: Modern Warfare 3 — снаряжение. Теперь игроки смогут выбирать для оперативника некоторые элементы снаряжения, включая перчатки и ботинки, что будет давать эффекты определенного типа.
Бета-тест многопользовательской игры Modern Warfare 3 будет доступна для пользователей PlayStation, оформивших предзаказ с 6 по 7 октября, а затем для всех игроков - с 14 по 16 октября. Релиз шутера состоится 10 ноября.
творческая импотенция суровая вещь,ведь фантазии не хватает ни на что кроме дографонить и пускать конвейер одного и того же по кругу
а ты че хочешь увидеть нового в прореалистичном шутере? колда - лучший фпс шутер была, есть и будет
Ну хотя бы реалистичную отмену перезарядки, а не «отстегнул магазин и вдух стреляю по врагу».
Хорошо, если ты считаешь что это лучшая игра по твоему мнению, то назови её десять особенностей.
P.S офк старые части были приятнее, в них было что то, что вызывало радость и улыбку на лице, мв2/3 - бо1/2 хорошие части, хороший сюжет.
Современное переосмысление же выглядит больше как не знаю что.
сюжетно если смотреть последняя часть которая крутая в плане сюжета это колд вар, так же и в плане мультиплеера она лучше чем мв 19 и 22 года. А так мв 3 это длс за 70 баксов) ниче крутого просто ремейки всех старых карт мв 2
Мувмент, ганплей, нормальное комьюнити в дискорде, разнообразие кастомизации всего, не плохие карты, визуал на максималках, звук, стиль, режим Возрождение в Варзоне.
Опять Рио-де-Жанейро)
Ничего не поменялось за 15