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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 118 оценок

Утечка: геймплей и скриншоты новой Call of Duty: Modern Warfare 3

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Gutsz
Новости

До публичного бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 3 остается всего несколько дней, но оценить геймплей шутера можно уже сейчас. Бывшие тестировщики проекта стали активно делиться записью игрового процесса новой игры, а также скриншотами. Утечка позволяет увидеть в действии отмену перезарядки, улучшенный спринт и обновленную динамику, которые должны были стать главными нововведениями шутера.

Демонстрации игрового процесса Call of Duty: Modern Warfare 3 делятся пользователями с никами SabaCod2023 и uwuleaker99. Как утверждают игроки, они участвовали в недавнем закрытом тестировании проекта, где была представлена фактически релизная сборка шутера. У них был полный доступ ко всем сетевым режимам, новому оружию и картам.

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Вместе с утечкой геймплея игры они также поделились скриншотами. Изображения демонстрируют еще одно важное нововведение Call of Duty: Modern Warfare 3 — снаряжение. Теперь игроки смогут выбирать для оперативника некоторые элементы снаряжения, включая перчатки и ботинки, что будет давать эффекты определенного типа.

Бета-тест многопользовательской игры Modern Warfare 3 будет доступна для пользователей PlayStation, оформивших предзаказ с 6 по 7 октября, а затем для всех игроков - с 14 по 16 октября. Релиз шутера состоится 10 ноября.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Thorongil

творческая импотенция суровая вещь,ведь фантазии не хватает ни на что кроме дографонить и пускать конвейер одного и того же по кругу

3
Newworld_DESTROYER

а ты че хочешь увидеть нового в прореалистичном шутере? колда - лучший фпс шутер была, есть и будет

-2
Wolframium13 Newworld_DESTROYER

Ну хотя бы реалистичную отмену перезарядки, а не «отстегнул магазин и вдух стреляю по врагу».

0
Scorn21 Newworld_DESTROYER

Хорошо, если ты считаешь что это лучшая игра по твоему мнению, то назови её десять особенностей.
P.S офк старые части были приятнее, в них было что то, что вызывало радость и улыбку на лице, мв2/3 - бо1/2 хорошие части, хороший сюжет.
Современное переосмысление же выглядит больше как не знаю что.

0
RickeyIMBA Scorn21

сюжетно если смотреть последняя часть которая крутая в плане сюжета это колд вар, так же и в плане мультиплеера она лучше чем мв 19 и 22 года. А так мв 3 это длс за 70 баксов) ниче крутого просто ремейки всех старых карт мв 2

0
neeXXXT Scorn21

Мувмент, ганплей, нормальное комьюнити в дискорде, разнообразие кастомизации всего, не плохие карты, визуал на максималках, звук, стиль, режим Возрождение в Варзоне.

0
kolinmah

Опять Рио-де-Жанейро)

0
Dark1994

Ничего не поменялось за 15

0