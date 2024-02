Call of Duty: Warzone Mobile выйдет по всему миру 21 марта

Call of Duty: Warzone Mobile выйдет во всем мире 21 марта после ограниченного релиза в прошлом году. Бесплатная игра будет доступна как на iOS, так и на Android, с картами Верданска и Острова Возрождения и общим прогрессом с Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone на ПК и консоли.

Общий прогресс означает, что вы можете зарабатывать XP для мобильных устройств, и это будет способствовать повышению вашего уровня игрока и боевого пропуска на мобильных устройствах, ПК и консолях. Также существует общий прогресс уровня оружия, поэтому вы можете работать над получением опыта оружия, находясь на мобильном телефоне и вдали от телевизора или монитора.

Карта Верданска на 120 игроков будет доступна в Call of Duty: Warzone Mobile, включая Верданский ГУЛАГ, где вам нужно уничтожить игрока-соперника, чтобы повторно развернуться в матче, если вас уничтожили. Здесь также доступен Остров Возрождения на 48 игроков с правилами Возрождения, поэтому вы можете свободно возрождаться, пока один из ваших товарищей по команде еще жив.

Вы также можете получить доступ к другим многопользовательским картам Call of Duty, в том числе «Отгрузка», «Свалка» и «Стрельба», а также доступны такие режимы, как «Командный бой насмерть», «Подтвержденное убийство», «Превосходство» и другие.

Activision также добавила множество настроек для мобильных устройств, а также поддержку контроллера, если вы хотите избежать экранного управления. Вы также можете настроить HUD и виртуальные джойстики, и есть даже режимы производительности или графики, как в консольной игре.

Ранние кадры из предварительной версии Call of Duty: Warzone Mobile показывают, что это не обычная мобильная игра. Уровень детализации и производительности сравним с консольными версиями Call of Duty.