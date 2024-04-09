Call of Duty: Warzone Mobile - японский трейлер официального запуска

Товарищи геймеры, настал тот самый момент, когда не нужно больше выбирать между выходом в магазин за суши и игрой в любимый шутер. Call of Duty: Warzone Mobile приземлился в Японии как герой аниме, готовый к новым подвигам, но на экране твоего смартфона. Приготовь палец к стрельбе и суши к еде, потому что пора погружаться в мир бесконечных баталей.

Разработанная студиями Beenox, Digital Legends Entertainment и Activision Shanghai Studio, эта игра обещает перенести все твои достижения из консольной и PC-версии прямо в карман. Да, ты не ослышался – твои уровни и награды теперь всегда с тобой, как и твой любимый бамбуковый мечик для суши.

Видео, которое мы сегодня рассматриваем, – не просто трейлер, а целое путешествие в японский стиль Call of Duty. Как будто сам Самурай из прошлого решил поиграть в современную игру, так и мы встречаемся лицом к лицу с настоящей войной, но без риска для суши. Кросс-прогрессия между платформами – это как рюкзак Доры-путешественницы: куда бы ты ни пошел, все твои штучки всегда с тобой.

Итак, если ты хочешь побегать с автоматом по улицам, не выходя из комнаты, и при этом не пролить соевый соус на смартфон, Call of Duty: Warzone Mobile – твой выбор. Не забудь подготовиться к боям: заряди телефон, проверь интернет и запасись палочками для суши. Впереди нас ждут незабываемые приключения в мире, где война и суши идут рука об руку.