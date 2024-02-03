Утекла предполагаемая дата выхода Call of Duty: Warzone Mobile

Мобильная версия популярного шутера от первого лица с режимом королевской битвы, в котором вы можете сражаться с другими игроками на огромной карте Верданск.

Call of Duty: Warzone Mobile предлагает вам разнообразный арсенал оружия и снаряжения, который вы можете настраивать по своему вкусу. Вы также можете использовать разные транспортные средства, такие как автомобили, вертолёты и грузовики, чтобы перемещаться по карте и уничтожать противников.