Утекла предполагаемая дата выхода Call of Duty: Warzone Mobile

Появилась информация о выходе бесплатной мобильной версии шутера Call of Duty: Warzone Mobile действительно появилась на официальном сайте Call of Duty, и в блоге было упомянуто о скором релизе. Предрегистрация на игру уже открыта в App Store, но на данный момент она недоступна в России. Дата выхода, указанная на странице игры - 30 апреля.
Согласно слухам, запуск Warzone Mobile может совпасть с дебютом третьего сезона Modern Warfare III, который запланирован на апрель.
Разработкой Call of Duty: Warzone Mobile занимаются студии Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.
Изначально Warzone Mobile должен был выйти осенью 2023 года, но Activision перенесла релиз, чтобы доработать и "отполировать" игру.